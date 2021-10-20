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20.10.2021 16:28
Рубрика: Общество

На Дону среди вакцинированных разыграли зерно, картошку и бензин

Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 240(8591)
Коронавирус вновь поднял голову: с начала октября количество заразившихся стало быстро расти. В регионах принимают меры для его сдерживания. Одна из них - более активная вакцинация населения.

В Усть-Донецке для тех, кто привился, устраивают розыгрыши призов. На площади у Дома культуры возле мобильного пункта вакцинации в небольшом шатре установили барабан с шариками.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Первые, кто пришел и привился, могли вытащить шарик с номером, по которому определялся вид приза. Это мог быть сертификат в магазин подарков или на услугу шиномонтажной мастерской - поменять летнюю резину на зимнюю и отбалансировать колеса, кто-то получил приглашение в салон красоты, а кто-то - месячный абонемент в бассейн или кинотеатр. Среди счастливых привившихся - обладатели 50 литров бензина, полутонны зерна и даже ста килограммов дефицитной картошки.

Как рассказал "РГ" начальник управления информационной политики администрации района Владлен Шабарин, к акции активно подключились местные предприниматели, за что им большое спасибо говорят и организаторы, и сами жители. Имевшая успех лотерея будет с продолжением: ее проведут и в других населенных пунктах района.

Кстати, Усть-Донецкий район считался одним из благополучных по эпидситуации: с марта он пребывал в "зеленой" зоне. И только сегодняшний всплеск заболеваемости затронул и его, переместив в "желтую", тревожную зону. По данным администрации, здесь привито 63 процента населения.

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