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20.10.2021 10:13
Рубрика: Власть

В Крыму назначен министр строительства и архитектуры

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром строительства и архитектуры РК Карлена Петросяна. Соответствующий указ руководителя региона размещен на официальном портале регионального правительства.

Фото: Пресс-служба администрации Симферопольского района
Глава администрации Симферопольского района подал в отставку

После отставки в конце сентября с поста главы министерства Михаила Храмова бывшего первым заместителем министра Петросяна назначили исполняющим обязанности главы Минстроя.

Карлен Петросян родился 28 августа 1984 года в городе Кировабад в Азербайджане. Окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге (специальность "Городское строительство и хозяйство") и Российский государственный социальный университет ("Юриспруденция"). После действительной военной службы в 2006-2009 годах на офицерских должностях в 2009-2011 годах работал в квартирно-эксплуатационная части Минобороны РФ в Буденовске Ставропольского края. С 2013 по 2016 - в отделе строительства специальных объектов ВМФ и Регионального управления заказчика капстроительства Южного военного округа.

С октября 2016 по апрель 2018 года - на руководящих должностях в ГКУ "Капитальное строительство" в Севастополе, после чего перешел на работу в сферу управления городским хозяйством и строительством в Республике Крым. С конца февраля 2019 года занимал должность первого замглавы минстроя республики.

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