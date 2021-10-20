В Крыму назначен министр строительства и архитектуры

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром строительства и архитектуры РК Карлена Петросяна. Соответствующий указ руководителя региона размещен на официальном портале регионального правительства.

После отставки в конце сентября с поста главы министерства Михаила Храмова бывшего первым заместителем министра Петросяна назначили исполняющим обязанности главы Минстроя.

Карлен Петросян родился 28 августа 1984 года в городе Кировабад в Азербайджане. Окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге (специальность "Городское строительство и хозяйство") и Российский государственный социальный университет ("Юриспруденция"). После действительной военной службы в 2006-2009 годах на офицерских должностях в 2009-2011 годах работал в квартирно-эксплуатационная части Минобороны РФ в Буденовске Ставропольского края. С 2013 по 2016 - в отделе строительства специальных объектов ВМФ и Регионального управления заказчика капстроительства Южного военного округа.

С октября 2016 по апрель 2018 года - на руководящих должностях в ГКУ "Капитальное строительство" в Севастополе, после чего перешел на работу в сферу управления городским хозяйством и строительством в Республике Крым. С конца февраля 2019 года занимал должность первого замглавы минстроя республики.