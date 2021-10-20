В Крыму вакцинацию от гриппа продлят до 1 декабря

Массовую вакцинацию от гриппа в Крыму продлят как минимум до 1 декабря. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский

Он напомнил, что в былые годы вакцинацию от гриппа традиционно завершали первого ноября.

- Но мы видим, что уже не успеваем, - констатировал замминистра. По его оперативным данным, пока в Крыму от гриппа привито всего 28 процентов населения от планового показателя.

- Раньше к этому времени уже более 50 процентов были привиты, - напомнил Лясковский. - Мы избегали вспышек гриппа, потому что вакцинировали большое количество людей. Если мы этого не сделаем сейчас, то к ковиду еще получим грипп. И это приведет к полному краху всего: надо будет открывать отдельно госпитали для гриппа, отдельно для ковида. Как вы себе это представляете?!

При этом замглавы регионального минздрава подчеркнул, что такого развития событий можно избежать, если привиться от гриппа и забыть об этом как минимум на год.

Также он призвал крымских родителей активно прививать от гриппа детей, сославшись на растущее в регионе число маленьких крымчан, заболевших респираторными вирусными заболеваниями, в том числе СOVID-19. К примеру, за время пандемии в Крыму COVID-19 заболели 4800 детей.

Кроме того, Лясковский напомнил, что вакцинировавшийся от коронавируса человек может привиться от гриппа не ранее, чем через месяц после вакцинации.