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20.10.2021 16:05

В России создадут федеральную саморегулируемую организацию виноделов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Будущее винодельческой отрасли обсудили на десятом, юбилейном Всероссийском саммите виноделов, который состоялся в знаменитом курортном поселке Абрау-Дюрсо.

При беспрецедентном соблюдении всех противоэпидемических мер его гостями стали руководители всех виноградарских и винодельческих предприятий, в том числе и крестьянско-фермерских хозяйств. Также в саммите приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, депутаты Госдумы РФ, ФАС и другие представители законодательной власти.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Одно из главных стремлений российского виноделия - стать конкурентоспособным на мировом рынке и борьба с некачественным вином. Поэтому эффективное отраслевое управление и создание Федеральной саморегулируемой организации виноделов (ФСРО) станет важным шагом на этом пути. Об этом заявил в ходе открытой дискуссии председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.

- В наших руках появится механизм контроля качества отечественного вина и защита внутреннего рынка от низкопробной продукции из-за рубежа, - рассказал Дмитрий Киселев. - В полномочиях ФСРО даже постановка вопроса об ограничении импорта, к примеру, за счет введения специального акциза, который может быть перенаправлен на поддержку посадок виноградника.

Первоочередной задачей организации станет создание "дорожной карты", в которой детально представят ключевые решения по формированию виноградно-винодельческих зон, районов, терруаров. Как подчеркнул Киселев, правление организации - постоянно действующий коллегиальный орган, оптимальный состав должен включать 10 человек. Четыре места могут занять специалисты минсельхоза в качестве независимых директоров, остальные - виноделы от регионов.

В рамках ФСРО будет создана и центральная дегустационная комиссия (ЦДК). Прежде всего, это коллектив признанных экспертов, которые войдут в состав региональных дегустационных комиссий и будут участвовать в оценках местных вин. Данная мера поможет вытеснить с рынка напитки сомнительного качества, которые элементарно не соответствуют ГОСТу или техническим условиям.

Важное предложение по формированию ФСРО внес Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, сопредседатель попечительского совета Союза виноградарей и виноделов России. По его мнению, чтобы объединить виноделов по интересам, нужно создать комитеты и комиссии в рамках организации.

- Малые и фермерские хозяйства должны иметь свой голос, должно вырабатываться коллективное, общественное демократическое мнение, которое отражало бы интересы всех виноделов, - подчеркнул Борис Титов.

В ходе дискуссии затронули и наболевший вопрос о необходимости расширения площадей под янтарную лозу. Без этого невозможно полноценно развивать отрасль. Выступивший министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что сейчас готовится новый федеральный проект, предусматривающий ежегодную закладку 4,85 тыяч. гектаров виноградников. И таким образом к 2030 году площади с лозой увеличатся на 35 процентов. Общий объем средств составит 25 миллиардов рублей.

Кстати

На саммите состоялось еще одно ожидаемое событие - вручение наград престижного конкурса "Кубок СВВР - 2021". Победителей в этом году определяло дегустационное жюри, возглавляемое телеведущим и мировым экспертом Оз Кларком (Великобритания). По его оценке, качество российского вина значительно выросло за последние годы, и оно набирает свою зрелость. Высшие награды получили пять напитков, причем три из них производят предприятия Краснодарского края (сухое красное "Саперави" и игристое вино). В числе лучших также оказались вина хозяйств Волгоградской области и Крыма.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото

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