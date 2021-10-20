В Севастополе инвалиду отказали в установке пандуса в подъезде

В Севастополе инвалиду I группы, участнику боевых действий Михаилу Ельникову отказали в установке пандуса в подъезде многоэтажки. Коляска, которую он получил после долгого ожидания, предназначена для управления двумя руками, хотя одна у него парализована. Мужчина четвертый год заперт в своей квартире: на улицу не выйти, к врачу не сходить, никакой помощи не добиться.

- Сначала я задал вопрос председателю жилищного кооператива, она отнесла мое заявление в управляющую компанию, - рассказывает Михаил Григорьевич. - Там ответили, что ничего не получится, крутой подъем, близко дорога. Но ведь рядом в таком же доме смогли пандус сделать.

Михаил Ельников живет вдвоем с сыном. Из-за этого ему не положена помощь соцработника. Однако сын целый день на работе, возвращается вечером, старается помогать отцу, но времени не хватает. В городском центре социального обслуживания предложили услуги за плату - принести продукты, приготовить еду, сделать уборку, но Ельников отказался, дорого. Сам, одной рукой, на неудобной коляске пытается убирать в квартире.

По специальности Ельников моторист, обслуживал и ремонтировал дизельные установки на судах. 22 года проработал на предприятии океанического рыболовства "Атлантика". Рыболовецкие траулеры СССР заходили в районы, где шла война, проводились военные операции - Ангола, Куба, Мозамбик. Поэтому моряки получили статус участников боевых действий.

Коллега и друг Ельникова Геннадий Березкин попал на прием к зампрокурора Севастополя, рассказал о ситуации, в которой оказался инвалид. Прокуратура через суд потребовала у департамента городского хозяйства Севастополя установить пандус. Суд встал на сторону инвалида и обязал ведомство профинансировать работы.

"Ненадлежащее соблюдение департаментом требований законодательства о социальной защите инвалидов нарушает право инвалида-колясочника Ельникова М. Г. на беспрепятственный доступ к месту проживания, а также к общему имуществу в многоквартирном доме", - сказано в решении Ленинского районного суда.

Как выяснилось, в Севастополе уже пять лет не могут создать комиссию, которая должна заниматься установкой пандусов в жилых домах. Деньги в бюджете не заложены. Инвалиды заперты в четырех стенах, и никому до этого нет дела.

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов сообщил в ответ на запрос "РГ", что финансирование на установку пандусов может быть выделено в рамках работы межведомственной комиссии, которая должна обследовать жилое помещение инвалида и принять решение. Создание комиссии предусмотрено постановлением правительства РФ от 9.07.2016 N 649. Этим он объяснил отказ Ельникову в оборудовании съезда.

- В настоящее время в правительстве Севастополя разрабатывается проект постановления, которым будет определен порядок установки пандусов, - написал Горлов. - В 2021 году финансирование на установку пандусов в многоквартирных домах Севастополя не выделялось, пандусы не устанавливались.

Суд пришел к выводу, что отсутствие постановления правительства Севастополя не должно нарушать права инвалида на беспрепятственный доступ в подъезд дома. Тем более что обеспечение доступности многоэтажек для инвалидов названо среди приоритетов госпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя на 2017-2022 годы". Однако чиновники с позицией суда не согласились и подали апелляцию.

В прокуратуре Севастополя "РГ" сообщили, что отказ оборудовать съезды для колясок в МКД нарушает статью 15 федерального закона N181-ФЗ "О социальной защите инвалидов". В 2021 году прокуратура подавала четыре судебных иска к департаменту городского хозяйства с требованием создать условия для беспрепятственного доступа к месту жительства инвалидов, три из которых удовлетворены. Еще в двух случаях были внесены представления в управляющие компании, а руководитель УК в Балаклавском районе привлечен к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ - "уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры". .

Между тем

По информации севастопольского регионального отделения Фонда социального страхования, Михаил Ельников в 2019 году самостоятельно приобрел две коляски (комнатную и прогулочную) с ручным приводом для управления одной рукой, а затем получил от фонда компенсацию затраченных средств. Но это не совсем так. Индивидуальный предприниматель Ефимов Владимир Ильич привез ему обычные коляски с ручным управлением. Пользоваться ими Ельников в полной мере не может. При получении колясок он подписал акты приема-передачи, не обратив внимания на их конструкцию. Затем сразу же по телефону поставил продавца в известность, что получил не те коляски, которые нужны. Продавец, по словам инвалида, не раз обещал заменить коляски, но за два года так и не сделал этого. По документам инвалида обеспечили одними колясками, а на деле - другими. В прокуратуре Севастополя "РГ" сообщили, что проверят действия индивидуального предпринимателя.