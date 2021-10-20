В Волгограде мэрия выделила многодетным участки без инженерных сетей

Семьи, имеющие трех и более детей, имеют право на бесплатный земельный участок. Наделы должны быть со всей инженерной инфраструктурой. Граждане сами решают, строиться им или картошку сажать. Но по факту все не так благостно, как в отчетах.

В Волгограде с 2013 года в Кировском районе многодетным семьям предоставили более 100 участков. И до сих пор там нет газопровода и системы водоснабжения и водоотведения. Люди обивают пороги, доискиваясь правды.

Семья Малховых получила землю в 2013 году. У супругов пять сыновей и пять дочерей. На тот момент младшему ребенку было девять лет, старшему - 20. Восемь детей до сих пор проживают с родителями, две девушки уже вышли замуж. Построились они быстро - такой-то командой! Да еще и друзья помогли. Коттедж стоит, а трубы и провода где?

- Электричество мы провели за свой счет, я сам поставил пять столбов. Для воды пробурили скважину. Тогда на все это ушло 200 тысяч рублей. Правда, скважину сделали неправильно. Когда соседи стали строиться, доступ к влаге засыпался. Теперь за питьевой водой ездим на родник в пяти километрах, а техническую берем от соседей, - рассказал "РГ" глава семьи Валерий Малхов.

Кстати, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, лабораторное исследование проб воды из скважин показало ее несоответствие санитарно-гигиеническим показателям. Пить ее просто вредно. Нет и канализации. Но с этим справились: вырыли собственный слив.

Хотя Малховы прописались еще семь лет назад, в горгазе проигнорировали их запрос на подсоединение. В официальном ответе им зачем-то разъяснили, что к строящемуся жилью нельзя подводить газ. Спору нет, но дом уже давно готов, в нем люди живут. Думаете, на этом все? Нет, еще не все.

- Здесь есть асфальтированная дорога. Но ее перекрывают другие участки, она оказалась на чьей-то земле. Что ж они, не смотрят, как землю нарезают? А чиновники говорят, что у них на картах никаких дорог нет. А в действительности-то она еще с Советского Союза тут находится, - усмехается Валерий Николаевич. - Если хозяин участка поставит забор, домой можно будет попасть только на вертолете. Могли хотя бы трактором расчистить новый проезд для нас.

В апреле дело рассматривал Кировский районный суд, он признал бездействие администрации города незаконным. Но отказал в возложении на власть обязанности обеспечить необходимую инфраструктуру. Решили, что это ограничит право органа самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения. Прокуратура обжаловала такое решение.

Коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда была куда последовательнее. Мэрию обязали в течение десяти месяцев обеспечить территорию водой и канализацией. Отдельно рассматривали иск по газу, он тоже удовлетворен. Но это решение в законную силу еще не вступило.

Кстати

С 1 июня облстрой начал прием заявлений на предоставление сертификатов на улучшение жилищных условий. Их дают взамен участка. Номинальная стоимость сертификата установлена в размере 300 тысяч рублей.