В Волгограде прошли съемки сериала об эпохе "перестройки и гласности"

Режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин снимают многосерийный художественный фильм, действие которого происходит в 1988 году. К сожалению, ни название, ни детали сюжета в продюсерском центре не сочли нужным раскрывать. Но это не помешало нам побывать на съемочной площадке.

Ряд сцен снимали в Волгограде, потому что в городе преобладает послевоенная застройка, прекрасно передающая дух времени. Например, одной из локаций была улица Советская, как раз возле знаменитого дома Павлова.

Затем группа перебралась к областному суду, которому тоже досталась роль: по сюжету там было здание администрации. К слову, это строение никогда и не предназначалось для суда. Исторически там был Дом политпросвещения, потому и красуются на фасаде столь понравившиеся режиссеру портреты Маркса, Энгельса и Ленина. Нам удалось поговорить с участниками массовки. Все выглядели настолько солидно, что страшно было подойти.

- Сначала предполагалось, что я буду рабочим на заводе. Но потом помощник режиссера посмотрел на меня и сказал: фактурный человек. Меня принарядили, и я стал чиновником, - заявил автоинструктор в обычной жизни Вадим Быстров. - Впервые оказался на съемках. Увидел объявление, заполнил анкету, потому что хотел посмотреть процесс изнутри. Задача моя была такая: я выхожу из "Волги" и иду в администрацию, изображая какого-то большого человека.

Для непрофессиональных актеров каждый съемочный день оплачивался. Всех участников обеспечивали также бесплатными обедами.

- Мы депутаты от КПСС. У меня физиономия представительная, а так я из рабочих и крестьян. У меня с собой личный реквизит. Я взял с собой награду мамы, данную ей за трудовую доблесть, советские часы и дедушкин костюм, - говорит артист массовых сцен Андрей Печерский. - А тут выдали только пальто. Пока просто ходили взад и вперед. Может, потом дадут новые задания. Режиссер Стычкин очень понравился своим обращением с людьми. А к актерам нас не допускают из-за опасности ковида.

- Выгляжу представительно, поэтому и взяли не водителем, а сотрудником исполкома, рассказывает пиротехник Сергей Мордовин. - Я пришел в кроссовках и джинсах, но костюмер, едва взглянув на меня, тут же подобрала рубашку, брюки, галстук, шляпу. Во время съемок проснулась ностальгия. Я же видел все эти флаги, транспаранты. И все здесь выглядит так же, как и было в 80-е.

Но какие-то подробности и люди из массовки поведать не могли, так как давали подписку о неразглашении.