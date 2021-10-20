Волгоградцам рассказали, как в 1943 году восстанавливали руины Сталинграда

Главным инициатором восстановления Сталинграда стала работница детского сада Александра Черкасова. Она позвала своих подруг после работы еще потрудиться до темноты. Начинали 19 горожанок. А потом они опубликовали в газете призыв поддержать их почин. И люди откликнулись.
- В этом обращении предлагали восстановить дом Павлова. Его действительно отстроили в первую очередь. Женщины носили воду с Волги. Добровольно отдавали свои силы по два-четыре часа после основной работы. Высок был идейный настрой. Но выплачивали и премии. В 1943 году была даже Книга почета, которая, к сожалению, не сохранилась. Но в наших фондах есть книжка черкасовца от 1948 года, выданная райисполкомом, - рассказала заместитель директора госархива Волгоградской области Ирина Петрова.
- Моя мама была участницей Сталинградской битвы, связисткой. После разгрома немцев она осталась в городе, - вспоминает волгоградка Наталья Сиволобова. - Она работала в центре, разбирала руины зоопарка на Краснознаменской. Хороший кирпич и балки откладывали для повторного использования. А жила мама тогда в Кировском районе, домой возвращалась за полночь на последнем поезде.
Через несколько недель после открытого письма в "Сталинградскую правду" инструменты в руки взяли шесть тысяч человек. Не только взрослые, но и дети. К концу 1943 года в городе трудилось 820 черкасовских бригад. За полгода добровольцы восстановили пять больниц, 12 детсадов, 23 школы, возвели 88 жилых зданий, посадили почти сотню деревьев.
В 1944 году было уже 1192 бригады, в 1945 - 1227. К победному маю сталинградцы отстроили 12663 дома! Сталинградский опыт перенимали в других городах Советского Союза, сильно пострадавших от бомбежек: в Ленинграде, Киеве, Курске. К 1948 году в стране было 85 тысяч черкасовцев и черкасовок.
- Мы действовали не по приказу. Это был наш долг восстановить Сталинград. Получается, это мы положили начало нынешнему волонтерскому движению, - говорит 93-летняя Таисия Петрова. - Людей в городе оставалось мало. Я строила 12-ю поликлинику. По деревянным мосткам носили наверх кирпичи. Трудно было. Но мы приходили домой, купались, а вечером шли на танцы. Будто и не работали целый день. Александра Черкасова была малограмотной, но очень инициативной. Могла и с матерком прикрикнуть, и пошутить. Вообще была простой, хорошей женщиной, родной для всех. Мы ее и называли тетя Шура.
А был в 1943 году Александре Черкасовой, которую 16-летняя Таисия звала тетей Шурой, всего 31 год.