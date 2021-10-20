Волгоградцам рассказали, как в 1943 году восстанавливали руины Сталинграда

После победы в Сталинградской битве жители разрушенного города начали сами восстанавливать свои жилища. Саперы занимались разминированием, а сталинградки разбирали завалы и отыскивали трупы. Очень важно было похоронить убитых до наступления тепла.

Главным инициатором восстановления Сталинграда стала работница детского сада Александра Черкасова. Она позвала своих подруг после работы еще потрудиться до темноты. Начинали 19 горожанок. А потом они опубликовали в газете призыв поддержать их почин. И люди откликнулись.

- В этом обращении предлагали восстановить дом Павлова. Его действительно отстроили в первую очередь. Женщины носили воду с Волги. Добровольно отдавали свои силы по два-четыре часа после основной работы. Высок был идейный настрой. Но выплачивали и премии. В 1943 году была даже Книга почета, которая, к сожалению, не сохранилась. Но в наших фондах есть книжка черкасовца от 1948 года, выданная райисполкомом, - рассказала заместитель директора госархива Волгоградской области Ирина Петрова.

- Моя мама была участницей Сталинградской битвы, связисткой. После разгрома немцев она осталась в городе, - вспоминает волгоградка Наталья Сиволобова. - Она работала в центре, разбирала руины зоопарка на Краснознаменской. Хороший кирпич и балки откладывали для повторного использования. А жила мама тогда в Кировском районе, домой возвращалась за полночь на последнем поезде.

Через несколько недель после открытого письма в "Сталинградскую правду" инструменты в руки взяли шесть тысяч человек. Не только взрослые, но и дети. К концу 1943 года в городе трудилось 820 черкасовских бригад. За полгода добровольцы восстановили пять больниц, 12 детсадов, 23 школы, возвели 88 жилых зданий, посадили почти сотню деревьев.

В 1944 году было уже 1192 бригады, в 1945 - 1227. К победному маю сталинградцы отстроили 12663 дома! Сталинградский опыт перенимали в других городах Советского Союза, сильно пострадавших от бомбежек: в Ленинграде, Киеве, Курске. К 1948 году в стране было 85 тысяч черкасовцев и черкасовок.

- Мы действовали не по приказу. Это был наш долг восстановить Сталинград. Получается, это мы положили начало нынешнему волонтерскому движению, - говорит 93-летняя Таисия Петрова. - Людей в городе оставалось мало. Я строила 12-ю поликлинику. По деревянным мосткам носили наверх кирпичи. Трудно было. Но мы приходили домой, купались, а вечером шли на танцы. Будто и не работали целый день. Александра Черкасова была малограмотной, но очень инициативной. Могла и с матерком прикрикнуть, и пошутить. Вообще была простой, хорошей женщиной, родной для всех. Мы ее и называли тетя Шура.

А был в 1943 году Александре Черкасовой, которую 16-летняя Таисия звала тетей Шурой, всего 31 год.