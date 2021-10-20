"РГ" узнала, сколько могли заработать немцы за годы в советском плену

Второй миф повествует о том, что город на Волге восстанавливали те же гитлеровцы, что и бомбили его. Снова нет. По итогам Сталинградской битвы в плен попало огромное количество врагов. Но их вскоре вывезли из сгоревшего города: там просто не осталось помещений, где их можно было бы содержать. До 70 процентов сдавшихся были очень ослаблены, работать они просто не могли. Поэтому их отправили в Центральную России и в Среднюю Азию. А на Волге искупали свою вину военнопленные с других фронтов.
- С начала войны захвачено врагов было мало, это был неудачный оборонительный этап. Только после битвы за Москву началось использование труда военнопленных, - рассказывает заместитель заведующего музеем "Память" Олег Фирстков. - Сначала их привлекали для устройства самих лагерей. В связи с мобилизацией в СССР была нехватка рук на лесоповалах, торфяных разработках. Затем их отправляли на строительство и ремонт железных дорог, в угольные шахты. Когда пленных стало больше, власти решили, что небезопасно в центре России иметь такое количество немцев. Их стали перебрасывать в Казахстан.
После коренного перелома 1943 года (Сталинград и Курск) германцам начали доверять более квалифицированный труд. Для этого проводили отбор инженеров, электромонтажников, архитекторов. Например, летом 1946 года под Таганрогом организовали особое конструкторское бюро, проектировавшее самолет Т-117. К тому времени на учете состояло 1600 специалистов высокого уровня, среди которых было 111 докторов физико-математических, химических и технических наук. Впрочем, в ноябре официально иностранных граждан от деятельности, связанной с гостайной, отстранили. Зато при одном из лагерей существовал целый производственный комбинат. Высококлассные мастера делали обувь и шили элитную одежду для сотрудников МВД и МИДа, редакции "Правды" и артистов московских театров.
Подсчитано, что к концу 1945 года в общей численности рабочих Советского Союза доля пленников составила 11 процентов. Однако в связи с репатриацией и смертностью она потом неуклонно сокращалась.
Но все произведенное обезоруженными захватчиками составило лишь 7,3 процента от нанесенного ими имущественного ущерба. В Сталинграде, например, пленные наработали на 300 миллионов рублей, целых три процента от суммы, которая бы потребовалась на полное восстановление города.
6 апреля 1943 года вышла директива НКВД о порядке трудового использования пленных. Для всех прибывающих в лагерь устанавливался 21-дневный карантин. Комиссия определяла степень работоспособности каждого и устанавливала норму выработки. Продолжительность трудового дня не превышала восьми часов. На сон - не менее восьми часов. И четыре выходных в месяц. Среди бригад организовывали социалистические соревнования.
Немцам и их союзникам даже немного платили за выполнение и перевыполнение плана. На тяжелых работах - не более 200 рублей в месяц, на прочих - в пределах 150. Командирам отделений полагалась 20-процентная надбавка. Командиры взводов и рот получали вознаграждение в размере 50 и 75 рублей соответственно. Табаком снабжали бесплатно. Впрочем, на руки больше полутора сотен не давали, но все деньги перечисляли на счет. Так что домой отпущенные возвращались не с пустыми руками.
- Их кормили лучше, чем местное население питалось. Мы видим резкий контраст с тем, как немцы обращались с нашими пленными. Первое время многие немцы умирали от истощения. Румын же вообще никто не конвоировал, и они попытались разбежаться по хуторам. Моя учительница рассказывала, как ей ночью кто-то в дверь стучал, но она не открыла. Утром увидела замерзшего румына, - вспоминает генерал МВД Александр Егоров. - В 1989 году я был в составе делегации в ФРГ: мы изучали систему подготовки немецкой полиции. И ко мне подошел один крепкий еще мужчина. Говорит: "Я у вас восемь лет в плену был. Претензий у меня нет. Но Восточную Пруссию вы у нас все-таки оттяпали". А я ему: "Не надо было нападать!"