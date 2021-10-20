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20.10.2021 08:31
Рубрика: Культура

Автор открывшейся в Екатеринбурге выставки заставил камень звучать

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 240(8591)
В музее ювелирного и камнерезного искусства открылась выставка "Игра в метафору" петербургского художника, одного из ведущих мастеров-камнерезов России Сергея Фалькина. В его работах неожиданно и парадоксально обыгрывается все: камень становится текучим, теплым и даже звучит. А изящные и полные смысла графические произведения выполнены по технологии, придуманной, но так и не запатентованной Фалькиным, наверное, в силу своей очевидности: нужно рисовать обычной гелевой ручкой по глянцевой бумаге, а потом лизнуть палец и довести линии до одному автору известного совершенства. Смешно? Да и на здоровье, в игре художник видит больше прока, чем в чрезмерной серьезности. Он вообще говорит, что в труде камнереза есть два полноправных соавтора - камень и зритель: особенности материала диктуют повороты сюжета и подсказывают детали образа, а зритель может увидеть что-то свое, двумя предыдущими соавторами по недосмотру упущенное.

Биография Сергея Фалькина вполне могла бы стать одним из экспонатов коллекции, вздумай мастер ее оформить соответствующим образом: она многогранна, выбор и случай преломляются в ней, как свет в гранях кристалла.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Я с детства рисовал, что-то мастерил, а еще писал стихи и играл на гитаре. Гитару вовремя бросил, потому что иначе занесло бы меня в авторскую песню и я бы там остался. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета, быстро понял, что газета - это не мое. Случайно попал в Эрмитаж, в редакционно-издательский отдел, где остался на пять лет. Огромный музей был в моем распоряжении, его шедевры, люди, которые там работали. Думаю, ни у одного студента Академии художеств такой возможности не было.

Фалькин познакомился с реставраторами, что-то пытался делать своими руками. Его даже взяли в мастерские, где занимались воссозданием Янтарной комнаты. Так он познакомился с камнем, по его словам, быстро подхватил "петровирус" и, когда в девяностые пришлось уйти в свободное плавание, открыл кооператив, где изготавливали сувениры, а потом и скульптуры из камня.

Дипломированному журналисту и начинающему камнерезу пришлось освоить и бухгалтерию, и юриспруденцию. Конь и трепетная лань в одной упряжке вынужденно уживались - надо кормить семью. И вот почти три десятка лет спустя журналист Фалькин как признанный мастер вернулся в Эрмитаж, в его коллекции и действующие экспозиции.

- Если бы мне раньше сказали, что мои работы войдут в собрание Эрмитажа, я бы не поверил. А сейчас ликования нет, и жаль времени на выставки, интервью. Время сейчас - мое главное сокровище, не хочется его тратить на все, кроме творчества, - говорит Фалькин.

Планов же предостаточно: разного камня со всех концов света "тонн 20 припасено и ждет своего часа". Камень - материал своенравный, часто не угадать, что окажется внутри, какой рисунок, трещина, полость. Это с глиной просто, она вся в твоей власти. А камень подчинить невозможно, его можно услышать, понять и - правильно - взять в соавторы. Вот тогда, может, что-то получится.

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