Челябинские троллейбусы передали в концессию на 15 лет

Правительство Южного Урала и предприятие-разработчик проектов комплексной модернизации городского общественного транспорта заключили концессионное соглашение об использовании челябинских троллейбусов на следующие 15 лет. В ее рамках планируется модернизировать инфраструктуру и обновить подвижной состав, сообщили в среду миндортрансе региона.

- В рамках соглашения компания обязуется провести модернизацию существующей и построить 4,5 километров новой контактной сети, приобрести 168 новых низкопольных троллейбусов, из них 98 - с системой увеличенного автономного хода до 20 километров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, намечено строительство нового и реконструкция двух действующих троллейбусных депо, капитальный ремонт и строительство новых тяговых подстанций.

Мероприятия по модернизации челябинского троллейбуса начнутся уже в будущем году. Заявка региона на инфраструктурные кредиты, необходимые реализации проекта комплексного обновления троллейбусной системы Челябинска получила одобрение в правительстве РФ.

- За счет механизма инфраструктурных кредитов, а также благодаря заключенной концессии Челябинск увидит один из результатов транспортной реформы уже через два года. Это действительно, очень сжатые сроки. Ведь итогом работы станет полная модернизация троллейбусной инфраструктуры, - пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.