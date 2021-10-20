Вообще-то такой прогноз дали не синоптики, а энергетики. Сейчас, когда близится к завершению ремонтный сезон, в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) уверены: система теплоснабжения столицы Урала к пиковым нагрузкам готова.

Владимир Гейко (слева) и Андрей Шмельков рассказали, что отопительный сезон 2021-2022 годов в Екатеринбурге начался плавно и организованно. Фото: Пресс-служба Свердловского филиала "Т Плюс"

- Предыдущая зима была суровой, но мы прошли ее достаточно спокойно. Это говорит о том, что система устойчива, - говорит исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков.

Вывод специалиста подтверждает заместитель главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, который отмечает: в новый отопительный сезон город вошел плавно, подключение тепла провели организованно и оперативно - быстрее, чем в предыдущие годы. Так, уже на первом этапе тепло пришло не только во все социальные объекты, но и в 83 процента жилых домов.

Этому предшествовала серьезная работа: за лето нужно было подготовить к зиме 106 теплоисточников, свыше 400 теплопунктов, тысячи километров инженерных сетей мегаполиса. Кстати, из 3500 километров тепловых сетей 90 процентов находятся на балансе или обслуживании ЕТК. Результаты ремонтной кампании впечатляют: переложено 68 километров труб, еще больше модернизировано по отдельной программе - на магистральных сетях заменены десятки километров изоляции. В общей сложности на ремонт и реализацию инвестпрограммы в 2021 году направлено более 2,9 миллиарда рублей.

На ремонт и реализацию инвестпрограммы в 2021 году ЕТК направила более 2,9 миллиарда рублей

- Как летом поработаем, так и зиму проведем, - итожит руководитель компании.

Кое-где раскопки еще не завершились, впрочем, трубы уже везде переложены - идет благоустройство. Но Андрей Шмельков напоминает: ЕТК уже несколько лет проводит перекладку круглогодично, в плановом режиме, и она не сказывается на подаче тепла в квартиры екатеринбуржцев. Зато такой подход позволяет ощутимо увеличить годовой объем работ и перекрывать меньше дорог в теплый период.

По словам Владимира Гейко, в идеале в городе необходимо обновлять около 100 километров в год, но пока такой возможности у энергетиков нет - прежде всего из-за тарифных ограничений и большой задолженности потребителей. Сегодня уровень износа тепловых сетей составляет около 60 процентов, поэтому зимой, особенно при резких перепадах температур, порывы возможны. Однако их количество последние четыре года неуклонно снижается. Причем подчеркнем: аварий не было уже давно, происходят лишь локальные повреждения, которые устраняют в нормативный срок (в течение суток): аварийные бригады ЕТК круглосуточно находятся "в боевой готовности", сформирован аварийный запас материалов.

К слову, в 2021-м уже в марте энергетики завезли на склады все необходимое для летней ремонтной кампании. А сейчас в холдинге "Т Плюс" стартовали централизованные закупки материальных ресурсов для следующего года. Это позволит не только заблаговременно подготовиться к горячему сезону, но и сэкономить за счет больших объемов и низких цен, которые, как правило, весной резко идут в рост.