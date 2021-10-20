Фото: Жителей Кургана удивила скульптура кошки с женской грудью

Загадочный арт-объект появился напротив главного входа в железнодорожный вокзал Кургана: кошка сидит на чемоданах, рядом - котенок, а на него взбирается какой-то зверек. Скульптура вызвала оживленную дискуссию в соцсетях.

Спор разгорелся вокруг главного персонажа: голова животного, а фигура, вроде как, женская… "Похоже на древнеегипетскую богиню любви Баст", - пишет один из подписчиков городского паблика. "На жителей Пандоры из Аватара", - выдвигает свою версию другой. "Милая кошечка, но грудь была лишней...", - считает третий.

- Если внучка спросит, кто это? Что мне ей ответить? - недоумевает чья-то бабушка.

- А мне нравится, - оценил работу мастера еще один участник дискуссии.

Вопросы вызвал и зверек, который взбирается на котенка: то ли мышь, то ли крыса…

"РГ" провела небольшой опрос среди подписчиков в соцсети "ВКонтакте". Мнения ценителей искусства разделились: кто-то проголосовал за то, что изваяние небанальное и веселое, а кто-то предпочел бы менее откровенный вариант. "Интересно, как скоро ее украдут", - поинтересовались в комментариях.

Кто автор загадочной скульптуры и каков был его замысел, оперативно узнать не удалось: в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги потребовали официальный письменный запрос редакции.

Отметим, что в Кургане в последнее время установлено много неоднозначных арт-объектов. Например, на набережной Тобола появился саблезубый тигр, а в ЦПКиО - двухметровый зубастый инопланетянин с вытянутой головой. Теперь в этой коллекции кокетливая кошечка на чемоданах.