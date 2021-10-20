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20.10.2021 04:26

Курганцы добились установки светофора, чтобы сократить путь домой

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 240(8591)
Теперь жителям Зайково не придется объезжать длинную разворотную петлю на федеральной трассе, чтобы попасть домой. Добрую часть пути до микрорайона они сначала двигались по федеральной дороге, а потом поворачивали налево. Во всяком случае, так было до сентября.
Поворот на Зайково будет открыт, пока не построят альтернативную ветку, которая свяжет Курган с микрорайоном напрямую. Фото: Валентина Пичурина/РГ Поворот на Зайково будет открыт, пока не построят альтернативную ветку, которая свяжет Курган с микрорайоном напрямую. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Поворот на Зайково будет открыт, пока не построят альтернативную ветку, которая свяжет Курган с микрорайоном напрямую. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Примерно месяц назад во время капитального ремонта магистрали съезд к Зайково закрыли отбойником (барьерным ограждением), а через 3,3 километра от него сделали так называемую разворотную петлю. Как пояснил главный инженер Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Росавтодора Ашот Мацаканов, все ради безопасности самих же жителей. Трасса построена в обход Кургана. Ежедневно по ней проходит огромный транзитный поток машин со стороны Западной Сибири. Призванная исключить пробки разворотная петля на четырехполосной магистрали выполнена по всем строительным нормам и правилам с учетом интенсивности движения и количества жителей Зайково. Проект прошел госэкспертизу.

Фото: Аркадий Колыбалов
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- Поворот абсолютно безопасный и один из лучших в таком варианте, - подчеркивает Ашот Мацаканов. - Например, в Свердловской и Челябинской областях таких нет, мы их только проектируем. Постоянно растущая интенсивность движения транзитного транспорта не мешает спокойному въезду на разворот и выезду с него.

Жители микрорайона не спорят: дорожники сделали свою работу хорошо. Трасса преобразилась, появились современные ограждения, тротуары. Однако после ликвидации левого поворота путь домой стал длиннее. Это лишь строители и чиновники думают, что расстояние увеличилось на 3,3 километра - до разворотной петли. Всего-то на 5 минут дольше ехать! Горожане умножают цифру на два: еще в обратную сторону от разворота надо добраться. В итоге получается почти семь километров.

- Предприниматели тоже считают деньги, - говорит житель микрорайона Сергей Поливода. - Из-за роста километража у нас подорожали откачка септиков, доставка строительных материалов. Район развивающийся, многие здесь возводят коттеджи. После закрытия левого поворота некоторые заявили, что хотят отказаться от участков - накладно возить стройматериалы в такую даль.

"Из-за роста километража у нас подорожали откачка септиков, доставка строительных материалов"

Заволновались и пассажиры общественного транспорта: перевозчики обещают поднять стоимость проезда. Все это привело к тому, что жители Зайково создали инициативную группу, обратились в мэрию с просьбой открыть левый поворот, подключили депутатов, уполномоченного по правам человека, написали целую петицию. После долгих переговоров и встреч компромисс наконец был найден. Как сообщила на пресс-конференции мэр Кургана Елена Ситникова, администрация обратилась в ФКУ Упрдор "Южный Урал" с просьбой открыть поворот и установить на нем светофор, пока не построят альтернативную ветку, которая свяжет Курган с микрорайоном напрямую, минуя федеральную трассу.

- Строительство внутренней дороги займет как минимум два-три года, - пояснила глава города. - Геодезисты уже работают на местности.

Вместе с тем Елена Ситникова отметила: во многих регионах люди, наоборот, требуют убрать подобные левые повороты, считая их очень опасными. Правда, в Кургане ситуация немного другая: по мнению жителей, их права ущемлены. Ашот Мацаканов заверил, что светофор появится в конце ноября.

Кстати

В ГИБДД считают правильным решение сделать "разворотную петлю" на Зайково - одной "конфликтной точкой" на пересечении транспортных потоков стало меньше. Правоохранители подчеркивают: запрет левого поворота направлен в первую очередь на профилактику ДТП. Хотя перекресток-въезд на Зайково нельзя назвать местом концентрации ДТП, аварии там тоже случаются. С1 января 2020 года здесь зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом.

Регионы отчитались о дорожных работах в рамках нацпроекта
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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