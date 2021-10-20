На Урале перевозчики пожаловались на ошибки весогабаритного контроля

Цифровизация грузоперевозок на Южном Урале дала сбой, вылившись в многомиллионные и, как считают работающие в отрасли предприниматели, необоснованные штрафы. Бизнес уверен: если электроника продолжит фиксировать несуществующие превышения габаритов и веса у проезжающих по дорогам общего пользования фур, серьезно пострадает вся система транспортных перевозок.

От суммы до сумы

Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) начали оборудовать в стране в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Минтрансе РФ поясняют: выявление перевеса уберегает дорожное полотно от преждевременного разрушения, экономя колоссальные средства.

В России весь грузовой транспорт должен иметь допустимые габариты, массу и нагрузку на оси, поясняют профильные юристы. Эти параметры зафиксированы в приложениях к постановлению правительства РФ от 21.12.2020 № 2200. Если груз негабаритный, на его перевозку нужно специальное разрешение.

Автоматизированные проверки на дорогах поставили на поток "отбраковку" транспортных средств. Весы, вмонтированные в дорожное полотно, и датчики измерительной рамки обследуют машины прямо на ходу, данные отправляют в единый информационный центр, где определяется владелец транспортного средства. Если его машина не вписывается в стандарты - жди "письма счастья". Акт результатов измерения попадает в контрольно-надзорный орган, который начисляет штраф в буквальном смысле в зависимости от тяжести проступка.

Порядок осуществления весогабаритного контроля, в котором официально закреплено использование АПВГК, вступил в силу 1 января 2021 года. К концу 2022 года в России на федеральных трассах должно появиться уже 75 таких комплексов, а к 2024-му - 387. Но уже сейчас их внедрение наделало немало шума в разных регионах. В Прикамье, на Ставрополье, в Волгограде автовладельцы жалуются на неисправное оборудование АПВГК, "наказавшее" их на огромные суммы, с которыми недолго и по миру пойти. Под санкции попадают порой даже пассажирские автобусы, хотя очевидно, что у них не может быть перевеса.

Бои местного значения

Южный Урал среди территорий, где разгорелись такие конфликты, занимает одно из лидирующих мест. Информационная система весогабаритного мониторинга в регионе была запущена в апреле этого года. В июле ее эксплуатация в тестовом режиме закончилась, и она встала на "боевое дежурство", фиксируя невообразимое количество нарушений. По некоторым данным, речь идет о 50 тысячах протоколов на общую сумму 8 миллиардов рублей. Правда, выступивший по радио представитель ГИБДД подправил статистику, сообщив, что реальная сумма штрафов меньше в 30 раз и составляет 266 миллионов.

В 80 процентах случаев фиксировалось превышение нормативов по высоте и ширине транспортного средства… на 1-2 сантиметра

Но и это серьезный повод для предпринимательского сообщества, чтобы обратиться к губернатору и сделать громкое заявление: от такой производительности рамок страдает не только бизнес, но и репутация региона. Коммерсанты приводят доводы: кто работает в тени и знает за собой грешок, не будет стремиться к гарантированному штрафу и выберет окольные пути к цели, а законопослушные перевозчики, которым нечего скрывать, едут через АПВГК и получают болезненный финансовый удар. Иногородние, наслышанные о жесткости челябинских рамок, теперь собираются объезжать область стороной: будет дальше, но дешевле.

Величина погрешности

Сигналы предпринимателей заставили собраться общественный совет при прокуратуре Челябинской области по защите малого и среднего бизнеса, где вновь прозвучали тревожные цифры. По информации надзорного ведомства, только за первую половину сентября ГИБДД вынесла около 1800 постановлений по ст. 12.21.1 КоАП. В 80 процентах случаев фиксировалось превышение нормативов по высоте и ширине транспортного средства… на 1-2 сантиметра.

По мнению грузоперевозчика из Магнитогорска Алексея Казакова, вал штрафов обусловлен тем, что рамки на Южном Урале настроены с минимальной погрешностью - 3,5 сантиметра, хотя нормативными актами не возбраняются и шесть.

- У нас около 150 идентичных тентованных грузовиков. По всей России ездим без нарушений, и только в Челябинской области они появляются. Причем через один комплекс машина проезжает без нареканий, а на другом не проходит по габаритам, - удивляется коммерсант.

- Оборудование у поселков Томино и Полетаево действительно фиксирует разные размеры автомобиля, - поддерживает коллегу предприниматель Светлана Фурцева. - Причем разница в показателях достигает 20 сантиметров. Как такое возможно? С ошибками отображаются даже госномера. Это ли не свидетельство, что автоматика работает некорректно?

По словам руководителя филиала Ассоциации международных перевозчиков в УрФО Александра Салаутина, известны случаи, когда перегруз фиксировался и по таможенным опломбированным грузам, чего не может быть по определению, ведь превышение даже на 10 килограммов ведет к административной ответственности, и ни один перевозчик на это не пойдет.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Станислав Харченко подтверждает: да, оборудование настроено с минимальной погрешностью, но все в рамках закона.

Поправка на ветер

Однако активисты ассоциации "Грузавтотранс" заявляют, что многие АПВГК не соответствуют требованиям законодательства. Вместо идеально ровной площадки - колеи на дороге, наклоны и уклоны, повороты дорожного полотна, а это дезориентирует автоматику, которая при раскачивании транспорта неправильно определяет его параметры.

У ГИБДД свое видение ситуации.

- Мы замеряли габариты грузовиков и пришли к выводу, что все производители делают их примерно одинаковыми, - говорит начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Пурусов. - Рамки, на наш взгляд, работают корректно, но не учитывается погодный фактор. Если грузовик движется со скоростью 70-80 километров в час, тент раздувается, получается воздушный "пузырь", который и увеличивает габариты. Но, если проезжать через рамки со скоростью 10 километров в час, никаких отклонений не будет.

Представитель компании-разработчика рамок, приглашенный в область на одно из совещаний, в свою очередь, сообщил, что испытания оборудования велись только для контейнеровозов и цистерн - жестких конструкций. По тентованным грузовикам их не проводили, хотя тенты действительно раздувает ветром, а ремни крепления добавляют к габаритам с каждой стороны по паре сантиметров. Предприниматель Алексей Казаков свидетельствует, что из-за этого сумма выписанных штрафов на его машины с тентами уже превысила 150 миллионов рублей.

Контроль под контролем

В миндортрансе Челябинской области отмечают повышенную активность граждан по вопросу работы АПВГК. Очевидно, острота вопроса заставила чиновников провести встречу с перевозчиками на площадке торгово-промышленной палаты в Миассе. Замминистра Харченко заверил, что в регионе постараются вывести контрольное оборудование на максимальные рамки погрешности и готовы пойти на затраты, чтобы протестировать его еще раз. Впрочем, посоветовал обращаться и в столицу, поскольку там сосредоточены основные компетенции.

За более радикальные и решительные меры выступает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

- Проблема с некорректной работой комплексов АПВГК может привести к снижению инвестиционной привлекательности региона, - предупреждает он, - поэтому необходимо приостановить работу рамок и дать возможность добросовестным предпринимателям отменить постановления о нарушениях веса и габаритов через суд.

Совет при прокуратуре области по защите МСБ решил просить губернатора временно приостановить использование АПВГК и протестировать их, поскольку суды принимают в качестве доказательств лишь результаты метрологических проверок оборудования.

Но судебные слушания, отмечают эксперты, должны дополняться пересмотром нормативной базы. В частности, предлагается не только снизить порог штрафов, чтобы они не разоряли перевозчиков, но и пересмотреть в сторону увеличения допустимые значения габаритов и веса, за которыми наступает ответственность.

Сохранение существующего положения может привести к тому, что фуры станут объезжать рамки прямо через город, несмотря на запрещающие знаки, создавая при этом заторы на улицах, ухудшая экологию (выгоднее заплатить за это штраф в 500 рублей), или же их владельцы вовсе откажутся от поездок на Южный Урал, что может обернуться недопоставкой грузов.