На Урале торговцев суррогатом выявят с помощью "горячей линии"

Прокуратура Свердловской области организовала "горячую линию" для сообщений о производстве и сбыте в регионе контрафактного алкоголя. Уральцев просят делиться информацией, где и кто нелегально сбывает спиртосодержащие жидкости.

Запуск "горячей линии" связан с недавней гибелью 18 человек после употребления метилового спирта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья), задержаны двое торговцев, которых подозревают в реализации паленого алкоголя.

В их павильонах обнаружено с десяток емкостей с жидкостью. Покупатели приходили со своей тарой, которую продавцы наполняли из канистр смертоносной жидкостью стоимостью сто рублей за пол-литра.

В итоге большая часть приобретенного в "розницу" суррогата пошла на застолье компании, отмечавшей день рождения. После праздника все праздновавшие слегли. Остальные же шкалики разошлись по области. Вероятно, после употребления метилового спирта из той же партии скончались жители Нижнего Тагила и Ревды.

Задержанных предпринимателей - 54-летнего Мамедова и 42-летнего Аветисяна - заключили под стражу. Свою вину они не признают, утверждая, что канистры нашли где-то на дороге и перевозили в них исключительно воду из родника. По решению суда под стражей подозреваемые будут находиться еще трое суток. А на оптовых рынках Среднего Урала между тем проходят массовые проверки.