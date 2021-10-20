Объем перевозок по Севморпути к 2024 году вырастет в 2-2,5 раза

Новости

Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва 17:11
Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
Крупный финансовый конгломерат назвал рубль лучшей валютой для инвестиций 16:53
Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи 16:39
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в среду вечером 16:38
ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО 16:31
Ларису Гузееву выписали из больницы 16:29
Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой 16:19
Новак предупредил о грядущем росте цен на помидоры и огурцы 16:15
Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе 16:14
Путин в среду подпишет документ о нерабочих днях в России 16:12
Сроки размещения в Беларуси военных объектов РФ продлили 16:07
МИД РФ назвал теракт в Сирии "наглым вызовом" 15:46
Путин призвал граждан России активно прививаться от коронавируса 15:40
Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 16:30

Объем перевозок по Севморпути к 2024 году вырастет в 2-2,5 раза

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 241(8592)
Тема дальнейшего освоения и исследования российской Арктики стала одной из ключевых в экономической повестке последних дней и октября в целом. Президент РФ поручил правительству и госкорпорации "Росатом" оперативно рассмотреть вопрос об организации со следующего года регулярных транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП). Федеральное правительство планирует в ближайшее время рассмотреть обновленный инвестпроект строительства на территории ЯНАО Северного широтного хода (СШХ). Там же, на Ямале, с завершением экспедиции РАН определена площадка под размещение геомагнитной обсерватории в составе проектируемой международной научной станции "Снежинка".

Ныне главным образом эксплуатируется западный участок морской магистрали протяженностью 14 тысяч километров - между Карским морем и Северной Европой. В общем объеме грузоперевозок львиную долю занимают ямальские углеводороды в виде сжиженного природного газа и нефти. Объемы постепенно увеличиваются, и "ковидные" 2020-2021 годы не стали исключением. Сейчас по водной арктической трассе перебрасывается 32-33 миллиона тонн в год. По сравнению с Суэцким каналом - мизер. Однако уже через несколько лет, как ожидается, поток вырастет до 60-80 миллионов тонн, и среди них значимая часть должна приходиться на транзитные, контейнерные перевозки иностранными судами.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Новые машины для Арктики создают в России

Для этого необходимо обеспечить круглогодичную безопасную навигацию по СМП. Тут потребуются мощный ледокольный флот (он формируется) и солидные вложения в береговую инфраструктуру. В контексте загрузки СМП вновь напомнил о себе проект, к реализации которого не удается приступить уже в течение 10-11 лет. Речь о 700-километровом СШХ - закольцовке на территории ЯНАО Свердловской и Северной железных дорог с последующим выходом на морской порт Сабетта.

- Сейчас грузы с Урала везут на Балтику, в черноморские порты, даже на Дальний Восток. Строительство Северного широтного хода откроет для всего нашего федерального округа возможность выхода на ближайший порт - арктический. Мы намерены осуществить проект с использованием инфраструктурного бюджетного кредита, - говорит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

С разогревом атмосферы в высоких широтах льды в океане отступают, период навигации увеличивается, но повышение температуры может принести и массу проблем как на суше, так и на море. Без тщательного мониторинга состояния окружающей среды Арктики, разработки природосберегающих технологий не обойтись. Решению этой задачи служит и создание станции "Снежинка" на берегу Нефритового озера в предгорьях Полярного Урала. Проект, реализуемый по инициативе Московского физико-технического института, обещает стать одним из лучших в своем роде на планете. В числе прочего он заточен на автономное жизнеобеспечение посредством получения "чистой энергии", включая водородную.

В целом власти декларируют нацеленность на укрепление арктических территорий. Замдиректора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин сообщил о формировании программы адресной господдержки "опорных населенных пунктов" (таковых около 130). Среди них пять городов и три вахтовых поселка Ямало-Ненецкого округа. Оказалась востребована федеральная программа "Арктический гектар": поступило уже свыше 4000 заявок на льготное пользование землями в приполярных районах.

Прямая речь

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО:

- Чтобы Севморпуть стал привлекательным глобальным транспортным коридором, надо развивать портовую инфраструктуру, обеспечить наземную логистику, тщательно изучать ледовую обстановку, построить новый флот для круглогодичной навигации. Планируем перейти на нее в ближайшие два года. Сегодня на трассе пять российских ледоколов, до 2026-го будет спущено на воду еще четыре. Начнем понемножечку забирать к себе транспортные потоки с Суэцкого канала.

МИД: Обеспечить полную углеродную нейтральность Арктики пока невозможно
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию
МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков