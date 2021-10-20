По каким принципам живет отец шестерых детей

С Региной, будущей супругой, водитель Управления технологического транспорта и специальной техники общества "Газпром добыча Уренгой" Ринат Ражев познакомился, когда был студентом и жил в Тобольске. С тех пор твердо знал: она - та единственная, с которой он свяжет свою жизнь. Как только Ринат решил вопрос с жильем в Новом Уренгое, девушка приехала к жениху: в их квартире пока не хватало мебели, зато с избытком было любви и взаимопонимания. После свадьбы пара мечтала поскорее обзавестись наследником, но первенец появился лишь спустя три года. А дальше судьба словно компенсировала семье долгое ожидание. Один за другим появлялись на свет дочери и сыновья - желанные и любимые. Каково это, быть отцом шестерых детей? Этот вопрос мы задали Ринату Ражеву в преддверии нового российского праздника - Дня отца.

Сдержанная гордость

Наша беседа длилась чуть больше часа и была бесконечно далека от производственных дел. И все же складывалось ощущение, что мы обсуждаем по сути еще одну работу, любимую, но серьезную и ответственную - родительство. Много тем хотелось обсудить, но некоторые вопросы так и остались незаданными - собеседник спешил забрать с занятий одну из дочерей, чтобы в свой выходной уделить внимание еще пятерым чадам, жене и юным спортсменам, с которыми занимается в качестве тренера по боксу.

- Наша старшая девятилетняя Элина - развитый, разносторонний ребенок и главная помощница в большой семье. Она и в школе успевает, и художественной гимнастикой занимается, и дома многое делает. Это маленький человек с большим чувством ответственности. Семилетняя Самира только пошла в первый класс, она творческая личность: учится рисованию и занимает призовые места на конкурсах. Адам в шесть лет проявляет способности к математике, увлечен конструированием и робототехникой, очень целеустремленный. Четырехлетняя Амина по характеру бойкая, стойкая, никогда не даст себя в обиду. Тренер по художественной гимнастике говорит о ее перспективности. Второму сыну Рамазану полтора года, и они с Райлиной, которой еще нет и двух месяцев, самые младшие и самые опекаемые члены семьи. О своих дочерях и сыновьях Ринат Мулланурович рассказывает по-отцовски сдержанно, но за каждым словом чувствуется нежность и бесконечная гордость.

Урок бокса

В обществе "Газпром добыча Уренгой" Ринат Ражев трудится с 2008 года. Водитель-профессионал с хорошим стажем и опытом, он в 2005 году приехал в Новый Уренгой выпускником Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева с благородной целью - растить из юных северян настоящих спортсменов-пловцов. Сегодня для многодетного отца спорт - неотъемлемая часть жизни и еще одна сфера деятельности. Впрочем, как говорится, случайности не случайны. Именно бокс, плавание, а в дополнение к ним лыжи, гири и полиатлон плюс педагогическое образование и работа в детских спортивных учреждениях Нового Уренгоя дали будущему главе большого семейства бесценный опыт взаимодействия с подрастающим поколением. Организованность, дисциплина, правильный режим и при этом теплота, внимание, дружеское общение и терпение - вот основные принципы, которых придерживается и тренер, и отец.

"Все семьи разные, но наших людей очень удивляет тот факт, что отец тоже способен много внимания и времени уделять детям. А почему нет?"

- Старшая дочка ходила в первый класс, когда однажды мне позвонила учитель физкультуры с жалобой на плохое поведение Элины. Я усомнился - проблем с дисциплиной у нее никогда не было. Договорился с преподавателем, что приду на урок и посмотрю, как дочь себя ведет, - рассказывает Ринат Мулланурович. - Ситуацию надо было спасать, и я решил действовать не только как родитель. Подготовился, собрал тренерский инвентарь - боксерские перчатки, лапы - и отправился в школу. С первых минут урока понял, что проблема не в дочери, а в отсутствии опыта у молодого педагога. Попросил разрешения самому провести занятие по физкультуре, и преподаватель согласилась. Все сорок минут первоклашки знакомились с боксом: пробовали повторить элементарные стойки и приемы. Моя тренированная дочь показала удары, и мальчишки-одноклассники не скрывали изумления. В итоге все дети, а потом, как оказалось, и родители пришли в восторг от урока. С тех пор проблем у Элины в школе не было. С учителем мы нашли общий язык, а в классе дочь уважают.

За своих стоят горой

Особое значение мой собеседник придает сплоченности - семья должна быть единой командой, где все друг за дружку держатся и стоят горой. Один человек может быть очень сильным, но сообщество, клан всегда сильнее. Ринат Ражев это знает точно, потому что у них с родным братом еще 14 двоюродных (настоящее мужское сообщество!), а их отец сам из семьи, в которой десять детей. Супруге Рината Муллануровича тоже есть чем похвастаться: у ее мамы шестеро родных сестер и брат. Вот это семьи!

- Важно, чтобы дети были дружными и, несмотря на разногласия, всегда держались вместе. Как их этому научить? Нужно использовать жизненные ситуации, - делится опытом воспитания глава семейства Ражевых. - Мы живем в частном доме. Однажды к нам во двор зашел соседский мальчик лет шести-семи и, увидев большую игрушечную машинку, то ли шутя, то ли серьезно заявил: "Ух ты, какая! Заберу ее себе!" Отвечаю: "Ты прости, но у машинки есть хозяин, и без его разрешения я не могу тебе ее отдать". "Ну и где этот хозяин?" - вопрошает юный гость. Захожу в дом и обращаюсь к своим: "Тут ваша машинка соседу приглянулась…" И вся наша ватага, забыв то, о чем только что отчаянно спорили, вылетает на улицу… "О, привет! - говорит ошарашенный таким натиском мальчик. - Ну ладно, я к вам потом как-нибудь загляну…" Я тут же объясняю всем: сплоченность семьи - прежде всего. Когда родные люди готовы друг другу помогать, можно преодолеть все трудности.

Ринат Ражев уверен: по жизни идти легче, когда чувствуешь поддержку близких. И этим наставлениям Элина, Самира, Адам, Амина, а потом и Рамазан с Райлиной обязательно будут следовать. Потому что это мудрое правило. А еще - так сказал отец.

Один с тремя детьми

Отец в большой семье - это порядок, дисциплина, воспитание и постоянная включенность в жизнь детей. Папа может, как поется в известной песенке, все что угодно: не только ремонтировать и строить дом, разбираться с техникой. Может, например, самостоятельно, без мамы, поехать отдыхать с детьми. Этим летом, когда в семье готовились к рождению младшей дочки, отпуск пришлось провести не так, как планировали. Супруга на сносях со старшей Элиной и годовалым Рамазаном остались дома, а Самира, Амина и Адам отправились оздоравливаться на море вместе с главой семейства.

- В санатории наша семья вызывала одновременно недоуменные и восхищенные взгляды, - смеется Ринат Мулланурович. - Папа! Один! С тремя детьми мал мала меньше! Не может быть! Потом одна бабушка не выдержала, спросила, где наша мама, а узнав, долго причитала: мол, вот как бывает у людей, а ей сын с невесткой оставляют своего единственного ребенка и уезжают. Конечно, все семьи разные, но наших людей удивляет тот факт, что отец тоже способен много внимания и времени уделять детям. А почему нет?