Почему жилье в Тюмени подорожало сильнее, чем в соседних регионах

Тюмень вошла в число российских городов с самыми высокими темпами роста стоимости жилья, а в Уральском округе она лидирует. Причин тому немало. Некоторые, общеизвестные, охотно называют риелторы и девелоперы, но для полноты картины их оценок недостаточно.

По данным общероссийской базы недвижимости "Мир квартир", в Тюмени с начала года квадратный метр подорожал в среднем на 17,2 процента, вплотную приблизившись к отметке в 100 тысяч рублей. Это не так много по сравнению, к примеру, с Сочи (плюс 77,5 процента), заметно меньше, чем в Казани (24,1). Но 15 место в общероссийском рейтинге Тюмень "заслужила". Близок к ней Сургут (16,1 процента), не так уж сильно отстает и Екатеринбург (13,5). Сразу отметим, что недвижимость в этих трех городах, в которых население стабильно прибывает, а среднедушевые доходы сравнительно высоки, пользуется наибольшим спросом в Уральском федеральном округе. Для сравнения: в Челябинске спрос на крышу над головой намного меньше, так в нем и квадрат прибавил с января по сентябрь "всего" 5,5 процента (данные консалтинговой группы SRG).

Цены на жилье растут как на дрожжах во многих региональных центрах и крупных муниципалитетах. Перечислим общие факторы, повлиявшие в этом году на рынок: низкий процент по ипотечным кредитам, резко вздорожавшие стройматериалы, дефицит дешевых рабочих рук из стран ближнего зарубежья, низкая депозитная ставка, подталкивавшая людей вкладывать капиталы в недвижимость. Однако очевидна и зависимость от объемов ввода жилья и его характеристик, о чем в западносибирском регионе почему-то практически никто не говорит.

Возьмем российскую столицу. За 9 месяцев здесь сдали, как отрапортовала недавно мэрия, 10,2 миллиона квадратов, перевыполнив годовой план на 20 процентов. При этом прирост стоимости сравнительно скромный - 7,5 процента.

В Тюменской области, согласно сводке регионального управления Росстата, в первом полугодии введено в эксплуатацию свыше полумиллиона квадратных метров - на треть больше, чем в январе-июне 2020-го. (Львиная доля, как обычно, приходится на Тюмень.) Не так вроде бы и мало для региона с численностью населения 1,55 миллиона человек, но посмотрим на составные итогового показателя.

Во-первых, в январе-марте 2021-го удалось построить заметно меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что подстегнуло рост цен в "период ажиотажа". Во-вторых, в совокупном объеме "квадратуры" доля многоквартирников (а именно на них массовый спрос) составляет менее 30 процентов. В-третьих, прибавку за полгода фактически обеспечило ИЖС: здесь ввод вырос на 65,5 процента - это 3052 сданных дома, средняя площадь каждого из которых превысила 120 квадратных метров. К тому же, уточняют статистики, подсчет велся "с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства".

Впрочем, у девелоперов планов громадье. Объявлено о проектах застройки участков в Тюмени высотными и низкоэтажными домами совокупной площадью около трех миллионов квадратов. Посмотрим, что и как изменится на рынке недвижимости в ближайшей перспективе.