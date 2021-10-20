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20.10.2021 10:19
Рубрика: Общество

Ученые предложили альтернативу свинцу для защиты от радиации

Текст: Екатерина Призова

До сей поры наиболее эффективной защитой от радиации остается свинец. Именно он входит в состав экранов, шлемов и очков, которыми пользуются врачи-онкологи при лечении методом лучевой терапии, и которыми защищают не пораженные опухолями участки тела пациентов и больничные приборы. Ученые готовы предложить современную альтернативу этому материалу, который, во-первых, токсичен сам по себе, а во-вторых - тяжело поддается утилизации.

Фото: Пресс-служба УрФУ
Ученые разработали максимально ослабляющий радиацию материал

На основе химического соединения из оксидов стронция и бора, а также диоксида теллура в Южно-Уральском госуниверситете создали материал, который может стать основой для защиты от гамма-излучения, что актуально для целого ряда отраслей, помимо приведенной в качестве примера медицины.

"Стронций-борат-теллуритные стекла обладают как высокой плотностью, так и эффективным атомным номером. Оксид стронция также является оксидом тяжелого металла, и если его добавить к стеклу, то это повысит плотность материала, что является важным параметром в радиационной защите", - цитирует РИА Новости Дарью Тишкевич, младшего научного сотрудника лаборатории роста кристаллов.

Исследователи полагают, что смогут сделать новый материал конкурентоспособным: технология его производства относительно проста, он имеет высокие значения эффективности экранирования и позволяет создавать стекла различной толщины и формы. И при всем при этом имеет сравнительно невысокую стоимость, так как при его производстве не используют дорогостоящее сырье.

Между тем

Ученые предложили также новое применение для электролитических пленок висмута. Ранее они заявляли об их эффективности в качестве защиты от электронного излучения. Теперь же, изучив физико-химические свойства материалов, пришли к выводу, что пленки можно использовать при разработке защиты от ионизирующих излучений.

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