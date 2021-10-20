Ученые придумали устройство для зарядки телефона от силовых тренажеров

Ученые Южно-Уральского государственного университета запатентовали новое устройство, превращающее спортивный тренажер в генератор энергии. До сих пор на рынке подобные решения были представлены только на основе велотренажеров. А специалисты Политехнического института ЮУрГУ придумали, как производить электричество, занимаясь на тяговом, силовом тренажере, которые имеются в любом спортзале.

Чтобы получить электричество, достаточное для зарядки телефона и даже для освещения спортзала, тренажер соединили с генератором ременной передачей. Проблема в том, что переменная фаза, частота и амплитуда движений делают полученную энергию непригодной для использования в быту. Поэтому переменное напряжение в постоянное преобразовывает специальный контроллер.

- Энергия поступает во внешний аккумулятор (power bank), и ее можно использовать для питания гаджетов, - сообщил доктор технических наук, директор МИЦ "Альтернативная энергетика" ЮУрГУ Евгений Соломин. - Например, заряжать свой телефон прямо во время выполнения упражнений. Кроме того, получаемую энергию можно использовать для освещения спортзала в темное время суток. Но для воплощения этой идеи нам необходимо модернизировать привод.

Стоит отметить, что первый тяговый тренажер с установленным на нем устройством преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное сейчас находится в одной из школ Челябинска и уже используется учениками.

Южноуральские ученые продолжают модернизацию устройства: им предстоит сделать его совместимым с другими тренажерами и оснастить реальными аккумуляторами вместо powerbank. К разработке намерены привлечь и студентов, отметили в вузе.