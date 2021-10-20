Новости

В Минстрое исключили возможность остановки строек из-за коронавируса 12:35
Дептранс: 400-й трамвай "Витязь-Москва" вышел на столичные маршруты 12:27
Новорожденным могут начать выдавать полис ОМС проактивно 12:22
В Петербурге будут штрафовать за маски на подбородке 12:18
Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8 процентов 12:14
За частичную уплату алиментов будут привлекать к ответственности 12:04
Лукашенко ожидает от ученых прорывных открытий в области онкологии 12:02
На северо-западе Москвы затруднено движение транспорта 12:02
Матвиенко: По вакцинации нужно достучаться до каждого человека 11:53
В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД 11:40
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Висконсине 11:39
ЦИК передал мандат Прилепина секретарю ЦК партии "За правду" Кузнецову 11:38
Во Владикавказе взрыв газа разрушил квартиру в десятиэтажном доме 11:35
В Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский самолет 11:33
Поклонская выложила в Сеть фото в дипломатическом мундире 11:33
Делегация "Талибана" прибыла на консультации в Москву 11:27
В Болгарии вводят "зеленые сертификаты" на право посещения ресторанов и кино 11:12
В СК РФ рассказали о маньяках-"миссионерах" и маньяках-мстителях 11:12
ФНС объяснила причины роста имущественного налога для собственников 11:11
Трутнев призвал развивать туризм на особо охраняемых территориях в ДФО 11:10
Задержанная женщина призналась в убийстве девочки в Вологде 11:06
Российская полиция приняла на вооружение новый пистолет 11:04
В Прикамье введут QR-коды для посещения кафе и торговых центров 11:02
Аморальные поступки стали основной причиной увольнения россиян 10:35
В Литве антимасочник выстрелил в охранника магазина 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 11:40
Рубрика: Власть

В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В екатеринбургском гарнизоне полиции грядут кадровые изменения: одновременно четыре начальника отделов покинули свои посты, в ближайшее время будут названы их преемники.

Фото: МВД РФ
Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет

Как пояснил "РГ" официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, все высокопоставленные полицейские чиновники ушли "на гражданку" по собственному желанию на заслуженный отдых.

"Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал", - констатировал пресс-атташе.

Кадровое подразделение МВД занимается сейчас подбором кандидатур на должности глав отделов. Рассматриваются различные варианты из числа имеющегося резерва: процесс этот не быстрый и может занять нескольких месяцев.

"В ближайшее время будет подписан приказ, и мы сообщим о назначенных руководителях", - добавил полковник Горелых.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 34 073 случая COVID-19 в 85 регионах
Делегация "Талибана" прибыла на консультации в Москву
Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Минэнерго объяснило рост цен на дизельное топливо на бирже
В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям