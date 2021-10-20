В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД

В екатеринбургском гарнизоне полиции грядут кадровые изменения: одновременно четыре начальника отделов покинули свои посты, в ближайшее время будут названы их преемники.

Как пояснил "РГ" официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, все высокопоставленные полицейские чиновники ушли "на гражданку" по собственному желанию на заслуженный отдых.

"Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал", - констатировал пресс-атташе.

Кадровое подразделение МВД занимается сейчас подбором кандидатур на должности глав отделов. Рассматриваются различные варианты из числа имеющегося резерва: процесс этот не быстрый и может занять нескольких месяцев.

"В ближайшее время будет подписан приказ, и мы сообщим о назначенных руководителях", - добавил полковник Горелых.