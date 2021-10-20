В Тюменской области медведь напал на троих рыбаков, один человек погиб

Тюменский следком начал проверку по факту нападения дикого медведя на троих рыбаков.

Как сообщает следственный отдел ведомства по Тобольску, 19 октября мужчины - 23 лет, 41 года и 48 лет - рыбачили в Уватском районе. Когда они возвращались с уловом, в лесном массиве на них набросился зверь.

От полученных травм самый старший из мужчин погиб на месте. Парень, хотя получил рваные раны головы и конечностей, смог нанести разъяренному хищнику смертельные удары ножом. Третий рыбак не пострадал - на лодке он доставил раненого товарища в медучреждение.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств трагедии