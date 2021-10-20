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20.10.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

В Тюменской области медведь напал на троих рыбаков, один человек погиб

Текст: Ирина Никитина

Тюменский следком начал проверку по факту нападения дикого медведя на троих рыбаков.

На жителя Приморья напал медведь

Как сообщает следственный отдел ведомства по Тобольску, 19 октября мужчины - 23 лет, 41 года и 48 лет - рыбачили в Уватском районе. Когда они возвращались с уловом, в лесном массиве на них набросился зверь.

От полученных травм самый старший из мужчин погиб на месте. Парень, хотя получил рваные раны головы и конечностей, смог нанести разъяренному хищнику смертельные удары ножом. Третий рыбак не пострадал - на лодке он доставил раненого товарища в медучреждение.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств трагедии

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