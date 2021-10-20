В уральском ЗАТО Трехгорный школьников перевели на дистант до ноября

В ЗАТО Трехгорный в Челябинской области с сегодняшнего дня и до окончания осенних каникул все школы города переведены на дистанционное обучение. Такое решение принято из-за тяжелой эпидемиологической обстановки по рекомендации Межрегионального управления № 72 ФМБА России.

- Перевод школ в дистанционный режим обучения направлен на профилактику распространения коронавирусной инфекции на территории города, - пояснили в пресс-службе мэрии.

На время дистанта и осенних каникул также приостанавливаются очные занятия в кружках, секциях и других учреждениях дополнительного образования, отменена работа детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

Детские сады продолжат работу в штатном режиме.