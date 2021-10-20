Законодатели Ямала готовятся к рассмотрению бюджета региона

Правительство ЯНАО внесет в региональный парламент проект закона о бюджете на 2022 год и два последующих года до 1 ноября, то есть в предусмотренный законодательством автономного округа срок. Рассмотрение проекта, утверждение базового финансового документа - приоритетная задача депутатского корпуса в ближайшее время, подчеркнул спикер Законодательного собрания Сергей Ямкин.

Главная цель этой работы, требующей кропотливого анализа, - убедиться в безусловном исполнении социальных гарантий, взятых властью перед гражданами, определить оптимальный алгоритм бюджетных инвестиций в экономику, сферы медицины, образования, культуры и спорта для устойчивого развития арктического края. Кстати сказать, в деятельности правительственной группы по проектировкам бюджета на следующую трехлетку участвовал один из депутатов, представляющий комитет по экономической политике, бюджету и финансам.

- При формировании окружного бюджета будут, конечно же, учтены индикаторы, обозначенные в указах президента России по достижению национальных целей развития страны, обеспечение мероприятий по реализации нацпроектов, по стимулированию экономики Ямала. Обязательно заложим средства на исполнение наказов северян, полученных в ходе избирательных кампаний, встреч и приемов граждан. Акцент на реализации социальной политики, в частности на поддержке материнства и детства. Это важнейшие статьи расходов, - говорит Сергей Ямкин.

Пристальное внимание, добавил он, будет уделено обеспечению качественным горячим питанием школьников, а также гарантированному решению вопросов пострадавших дольщиков и недопущению появления подобных фактов в будущем. Парламентарии составляют план работы Счетной палаты ЯНАО на следующий год и намерены привлечь к контрольной деятельности общественников.

Отдельный вопрос - продвижение ямальских законодательных инициатив на федеральном уровне. Сейчас на рассмотрении Совета законодателей находятся три инициативы.

- Две из них сформированы с подачи муниципалитетов и касаются ужесточения требований к соблюдению коррупционного законодательства руководителями муниципальных предприятий, - поясняет спикер. - Еще одна направлена на совершенствование регулирования порядка предоставления права на добычу водных биологических ресурсов для промышленного и традиционного рыболовства. Предложение ориентировано на паритет интересов каждого участника процесса и исключает единообразный подход к распределению квот на территории РФ.