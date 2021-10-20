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20.10.2021 10:48
Рубрика: Экономика

Региональные гостиницы в пандемию увеличили доход

Текст: Марина Трубилина
Фото: Анна Раткогло/РИА Новости Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

Доходность номеров в региональных гостиницах выросла вдвое по сравнению с показателями 2019 года, сообщает JLL. При этом в Москве и Санкт-Петербурге эти значения по-прежнему сильно отстают от допандемийных.

Фото: GettyImages
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Эксперты JLL проанализировали операционные показатели брендированных гостиниц в ряде крупных российских региональных центров с высоким уровнем конкуренции. По итогам января-августа средневзвешенный доход на доступный номер в большинстве крупных российских регионов существенно вырос. Лидером стал Сочи (прибрежный и горный кластеры), где показатель увеличился практически вдвое по сравнению с тем же периодом 2019 года. На втором месте - Калининград (+79%), замыкает тройку Краснодар (+35%). Значительный рост также наблюдался в Нижнем Новгороде, где доходность на доступный номер прибавила 31% к доковидному 2019 году.

Если притягательность всесезонного курорта Сочи уже не вызывает удивления, то результаты Калининграда и Нижнего Новгорода во многом связаны с активным развитием и всесторонним продвижением этих направлений, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. Так, Нижний Новгород существенно преобразился к празднованию 800-летия. Интерес к региону вырос, с мая по август средняя загрузка брендированных гостиниц Нижнего Новгорода колебалась в пределах 68-70%, а прошедший летний сезон в нем стал наиболее успешным за последние пять лет.

Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге, которые сильно зависят от зарубежного спроса, показатель доходности от номера сократился в январе-августе на 31% и 13% соответственно. Среди изученных региональных рынков падение было зафиксировано только в Екатеринбурге (-10%), где высоко влияние крупных международных и федеральных мероприятий.

Пандемия и связанные с нею ограничения существенно ослабили гостиничные рынки, ориентирующиеся на деловой спрос и иностранных гостей, отмечает Уханова. Тогда как региональные центры, напротив, выиграли от невозможности россиян выехать за рубеж. В Калининграде, к примеру, загрузка в январе-августе этого года достигла 74% против 58% в аналогичном периоде 2019 года, а средний тариф увеличился на 40%, до 6,3 тыс. руб. Самый значительный рост цен на фоне ажиотажного спроса наблюдался в Сочи - 91%, до 11,8 тыс. руб.

Первым из различных сегментов спроса возрождается индивидуальный досуговый туризм. Далее следует индивидуальный деловой спрос, самостоятельные автомобильные путешествия, по мере восстановления авиасообщения и снятия запрета на командировки на рынок будет возвращаться корпоративный спрос, а в последнюю очередь - групповой туризм.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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