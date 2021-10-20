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20.10.2021 15:49
Рубрика: Экономика

Родителей и опекунов инвалидов оповестят о положенных им выплатах

Текст: Елена Манукиян
Пенсионный фонд будет информировать граждан, которые ухаживают за инвалидами, о положенных им мерах поддержки. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минтрудом, проходит общественное обсуждение.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 января 2022 года социальные и страховые пенсии по инвалидности будут выплачивать без заявлений на основании данных Пенсионного фонда и сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.

В разных регионах пенсионеры развивают новые навыки благодаря нацпроекту

В связи с этим возникла необходимость проактивного информирования о правах законных представителей нетрудоспособных лиц, например, родителей детей-инвалидов.

Сведения о них также будут направляться неработающим опекунам инвалидов I группы и тем, кто ухаживает за гражданами старше 80 лет, которые в установленном порядке признаны недееспособными. Уведомления поступят в личный кабинет опекуна на портале госуслуг. Планируется что на всей территории страны сервис заработает с 1 января 2023 года.

Документом также предусмотрено автоматическое перечисление пенсии умершего инвалида на счет опекуна, указанный на портале госуслуг.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Вопросы о пенсии Господдержка инвалидов

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