Родителей и опекунов инвалидов оповестят о положенных им выплатах

В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 января 2022 года социальные и страховые пенсии по инвалидности будут выплачивать без заявлений на основании данных Пенсионного фонда и сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.

В связи с этим возникла необходимость проактивного информирования о правах законных представителей нетрудоспособных лиц, например, родителей детей-инвалидов.

Сведения о них также будут направляться неработающим опекунам инвалидов I группы и тем, кто ухаживает за гражданами старше 80 лет, которые в установленном порядке признаны недееспособными. Уведомления поступят в личный кабинет опекуна на портале госуслуг. Планируется что на всей территории страны сервис заработает с 1 января 2023 года.

Документом также предусмотрено автоматическое перечисление пенсии умершего инвалида на счет опекуна, указанный на портале госуслуг.