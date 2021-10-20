Россияне массово скупают новый продукт Apple

Пожалуй, самым неожиданным продуктом Apple на октябрьской презентация стала салфетка для протирки экрана за 2 тыс. рублей. Тем не менее, она пользуется большой популярностью среди пользователей.

Например, если оформить заказ прямо сейчас, то придется ждать от 4 до 5 недель. В то время как сразу после презентации "тряпочку" обещали привезти всего за пару недель.

На своем официальном сайте компании отмечает, что "салфетка сделана из мягкого неабразивного материала и качественно очистит любой дисплей Apple".