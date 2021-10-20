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20.10.2021 10:30
Рубрика: Власть

Российские Су-30 сопроводили над Черным морем четыре самолета ВВС США

Текст: Александр Степанов
Истребители Су-30 сопроводили бомбардировщики В-1В и самолеты-заправщики KC-135 ВВС США над Черным морем.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, 19 октября российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к российской границе воздушные цели.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Для их идентификации и недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Экипажи истребителей опознали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135. Американские самолеты были сопровождены над Черным морем. После того как они сменили курс и стали удаляться от российской границы, Су-30 вернулись на аэродром базирования.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны РГ-Видео

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