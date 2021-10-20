Российские Су-30 сопроводили над Черным морем четыре самолета ВВС США

Истребители Су-30 сопроводили бомбардировщики В-1В и самолеты-заправщики KC-135 ВВС США над Черным морем.

Как сообщили в Минобороны РФ, 19 октября российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к российской границе воздушные цели.

Для их идентификации и недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Экипажи истребителей опознали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135. Американские самолеты были сопровождены над Черным морем. После того как они сменили курс и стали удаляться от российской границы, Су-30 вернулись на аэродром базирования.