Росстат зафиксировал подорожание бензина на АЗС на 16 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 11 по 18 октября выросли на 16 копеек до 49,12 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 17 копеек до 50,86 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 17 копеек до 46,19 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 15 копеек - до 49,99 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене на 17 копеек - 57,83 рубля за литр.

За период с 12 по 18 октября рост цен на бензин отмечен в 76 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле - на 0,9%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Новосибирске - на 0,5%, Брянске - на 0,3% и Владивостоке - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,10 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 49,90 до 54,59 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 60,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,50 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,30 до 50,70 рубля, марки АИ-98 - от 57,90 до 59,90 рубля за литр.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 11 по 17 октября выросло на 0,2%, а выпуск дизельного топлива снизился на 4%.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,7%, бензин марки АИ-95 на 6,4%, марки АИ-98 - на 8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,6%.

Индекс потребительских цен (инфляция) за неделю вырос на 0,26%, с начала октября - 0,63%, а с начала года - на 5,98%.