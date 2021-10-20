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20.10.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал подорожание бензина на АЗС на 16 копеек

Текст: Сергей Тихонов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 11 по 18 октября выросли на 16 копеек до 49,12 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 17 копеек до 50,86 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

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За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 17 копеек до 46,19 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 15 копеек - до 49,99 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене на 17 копеек - 57,83 рубля за литр.

За период с 12 по 18 октября рост цен на бензин отмечен в 76 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле - на 0,9%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Новосибирске - на 0,5%, Брянске - на 0,3% и Владивостоке - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,10 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 49,90 до 54,59 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 60,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,50 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,30 до 50,70 рубля, марки АИ-98 - от 57,90 до 59,90 рубля за литр.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 11 по 17 октября выросло на 0,2%, а выпуск дизельного топлива снизился на 4%.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,7%, бензин марки АИ-95 на 6,4%, марки АИ-98 - на 8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,6%.

Индекс потребительских цен (инфляция) за неделю вырос на 0,26%, с начала октября - 0,63%, а с начала года - на 5,98%.

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