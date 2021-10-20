Рубль созрел пробить психологическую отметку с долларом

Курс доллара впервые с середины лета прошлого года опускалась ниже отметки 71. Курс евро к рублю вблизи отметки 82,50. Торги на валютном рынке в последнее время проходят спокойно.

Можно только выделить всплески оборотов пары евро-рубль, в отдельные дни они превышают 500 миллионов евро. Это может свидетельствовать об усилении активности импортеров, которые самостоятельно покупают валюту на бирже. Закрытие торгов вчера прошло вблизи отметок 71 за доллар и 82,75 за евро.

На внешнем фоне в фокусе данные по запасам нефти и нефтепродуктов и заказам на товары длительного пользования в США. В центре внимания остается ситуация на сырьевых площадках. Цена на нефть на уровне 84,50 доллара, на никель вернулась к 20 тысячам долларов за тонну. Поднимаются цены и на драгоценные металлы. Рубль получает импульс к укреплению, однако довольно слабый.

Стоимость нефти в рублях около 6,1 тысячи за баррель. Это примерно на 30% больше уровня, ожидаемого экспортерами и государством.

Но надо понимать, что потенциал укрепления рубля ограничен. Если цена на нефть взлетит до 100 долларов за бочку, то пара USD/RUB опустится до 60 рублей. Но, скорее всего, не ниже. Мешает, прежде всего, высокая инфляция и быстрый рост денежной массы.

Рост ВВП в годовом выражении составил 10,8%, а с доковидных времен - всего 2,4%. При этом рублевая инфляция достигла 7,4%, и, возможно, продолжит расти дальше. На это указывают повышенные инфляционные ожидания и динамика цен на сырье, конечные товары и услуги. Рост денежной массы за два года составил почти 30%.

На локальном рынке центральным событием стало повторное введение карантинных ограничений. Не исключено и повторение режима нерабочих дней. Валютный и фондовый рынки отреагировали на новость с оптимизмом.

Индекс РТС подскочил до максимума за 10 лет - на отметку 1900 пунктов, а в паре USD/RUB усилились продажи. Объем предложения в стакане (таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу) вдвое превосходит объем спроса. Возможно, это связано с тем, что на фоне мер поддержки бизнеса игроки ожидают послаблений и от ЦБ.

Полтора года назад, когда вводились ограничения, регулятор снизил ключевую ставку. Сейчас рост инфляции требует ее повышения. Но, не исключено, что нынешние обстоятельства побудят ЦБ повременить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Поэтому не исключено дальнейшее укрепление рубля в среду. Ориентир в паре доллар-рубль - 70,50-71, и 82-82,50 в паре евро-рубль.

На аукционе Минфина может быть повышенный спрос. Сейчас ОФЗ - наименее доходные инструменты с начала года, но ситуация может быстро поменяться. Интерес к облигациям снова растет. Один из инвестбанков сообщал, что неделю назад весь выпуск скупил единственный участник.

Если ставки останутся без изменений, то возможен спекулятивный приток нерезидентов в рублевые бумаги. Недавно агентство Bloomberg указало на рубль как на недооцененную валюту. Пробитие вниз психологической отметки 70 за доллар становится все более вероятным.