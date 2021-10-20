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20.10.2021 13:50
Рубрика: Культура

С 2022 по 2024 год нацпроект "Культура" получит 129 миллиардов рублей

Текст: Инга Бугулова

Национальный проект "Культура" получит из бюджета 129 миллиардов рублей - деньги будут выделены в период с 2022 по 2024 годы. Об этом, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказала министр культуры Ольга Любимова.

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Всего на реализацию госпрограммы "Развитие культуры" планируется направить в 2022 году более 146 миллиардов рублей, столько же - в 2023-м, а в 2024 году - более 148 миллиардов. Также в этот период предусмотрены дополнительные средства - более 60 миллиардов рублей.

- Для нас очень важно, что одним из основных приоритетов бюджета стал национальный проект "Культура", - отметила Ольга Любимова.

Из всей суммы, заложенной на 2022-2024 годы, 75 миллиардов рублей пойдут на федеральный проект "Культурная среда", более 10 миллиардов - на федеральный проект "Творческие люди" и 44 миллиарда - на "Цифровую культуру".

- Значительная часть дополнительных средств также будет направлена в первую очередь на реализацию нацпроекта "Культура", а именно на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры (по 2 миллиарда ежегодно), капитальный ремонт детских театров (более 1 миллиарда рублей ежегодно), модернизацию детских театров (3,7 миллиарда рублей за три года), создание модельных библиотек (по 1 миллиарду ежегодно), реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение муниципальных музеев (2,5 миллиарда рублей за три года) и оснащение муниципальных музеев экспозиционно-выставочным оборудованием (2 миллиарда за три года), - сказала министр.

Она также подчеркнула, что "эти направления были отражены в Послании президента Федеральному Собранию, и мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи".

Госпрограмма "Развитие культуры" включает в себя и федеральные проекты, не входящие нацпроект "Культура". На их реализацию предусмотрено 113 миллиардов рублей. Так, деньги направят на федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия", на развитие Музейно-выставочного центра "Самара космическая", Камчатского театра кукол и многое другое.

- Особое внимание мы уделяем в первую очередь решению социальных обязательств перед гражданами, повышению качества жизни и доступности сферы культуры для каждого, - подытожила Ольга Любимова.

Культура Правительство Минкультуры Законодательная власть Госдума Национальные проекты 2019-2024

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