Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО

Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко со скепсисом отнеслась к перспективам вступления страны в НАТО. Она сравнила альянс с дорогими апартаментами, которые Киеву не по карману.

"Надо понимать, что НАТО - это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", - передает РИА Новости комментарий Савченко в эфире телеканала "Наш".

Она попыталась объяснить логику тех сограждан, которые стремятся в альянс.

"Тот процент украинцев, которые хотят в НАТО, что они хотят? Это обычно большие патриоты, которые, во-первых, не хотят сами воевать, хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которые будет за нас воевать, - убеждена она. - А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе".