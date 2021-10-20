Новости

"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером" 20.10.2021
Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО 20.10.2021
Врачи рассказали, как определить ковидный кашель 20.10.2021
Телеведущий Дмитрий Казнин умер в 47 лет 20.10.2021
ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V" 20.10.2021
"Барселона" одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 20.10.2021
В Подмосковье увеличилась доля тяжелых больных коронавирусом 20.10.2021
В ЦБ рассказали о типичных признаках финансовых мошенников 20.10.2021
Воробьев рассказал, кого коснутся ограничения по коронавирусу 20.10.2021
Военные передадут сжиженный кислород гражданским больницам для лечения COVID-19 20.10.2021
В ПФР рассказали о новых правилах выплаты повышенной пенсии 20.10.2021
В Румынии больницы не справляются с потоком больных коронавирусом 20.10.2021
В Минске рассчитывают на отмену санкций в отношении "Белавиа" 20.10.2021
Видео: Афганских беженцев жестко задержали на польской границе 20.10.2021
В Воронежской области от COVID-19 погибли шестеро детей 20.10.2021
В Госдуме осудили желание Киева переименовать Великую Отечественную войну 20.10.2021
Минздрав: С прививкой шанс умереть от COVID-19 меньше в сотни раз 20.10.2021
Представлен новый начальник следствия столичного главка МВД 20.10.2021
В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 20.10.2021
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 20.10.2021
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 20.10.2021
Москву сковали 9-балльные пробки 20.10.2021
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 20.10.2021
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 20.10.2021
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 20.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 23:22
Рубрика: В мире

Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО

Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко со скепсисом отнеслась к перспективам вступления страны в НАТО. Она сравнила альянс с дорогими апартаментами, которые Киеву не по карману.

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Рейтинг Зеленского за месяц упал на треть

"Надо понимать, что НАТО - это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", - передает РИА Новости комментарий Савченко в эфире телеканала "Наш".

Она попыталась объяснить логику тех сограждан, которые стремятся в альянс.

"Тот процент украинцев, которые хотят в НАТО, что они хотят? Это обычно большие патриоты, которые, во-первых, не хотят сами воевать, хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которые будет за нас воевать, - убеждена она. - А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест
Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах