Сенаторы утвердили отчет об исполнении бюджета за 2020 год

Совет Федерации на заседании 20 октября утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

"Пандемия и снижение цен на углеводороды - это такой двойной удар по экономике и по финансам, но тем не менее, все обязательства прошлого года выполнены. Помимо этого, мы, наоборот, нарастили даже обязательства с точки зрения выполнения январского послания послания президента, которое носило исключить социальный характер", - заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая перед сенаторами.

В свою очередь, председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил, что кабмин при поддержке парламента предпринял меры, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в экономике. Значительная финансовая помощь оказана наиболее незащищенным гражданам, обеспечено сбалансированное исполнение региональных бюджетов. Кроме того, показатели по межбюджетным трансфертам были откорректированы без внесения изменений в федеральный закон.

Доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1 874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы - ниже на 2 288,5 млрд рублей. Доходы с налогов составили 13 576,1 млрд рублей, уменьшившись на 10,5% по сравнению с 2019 годом.

Расходы федерального бюджета в 2020 году по сравнению с 2019-м выросли на 25,3%. При этом законодательно установленный объем расходов был увеличен на 4,2 трлн рублей. Объем резервного фонда правительства РФ был увеличен до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн рублей направлено на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации в отраслях, на профилактику и устранение последствий распространения ковида. Дефицит бюджета - 4,1 трлн рублей. Годовая инфляция составила 6,5%.