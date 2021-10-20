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20.10.2021 22:01
Рубрика: Власть

Сенаторы утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
В прошлом году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и резко подешевевшие энергоносители, с непростой ситуацией в целом удалось справиться, считают в Совете Федерации. На заседании в среду верхняя палата парламента утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Доходы федерального бюджета в прошлом году составили 18,719 триллиона рублей, а расходы - 22,821 триллиона. Таким образом, бюджетный дефицит достиг 4,1 триллиона рублей. Расходы по сравнению с 2019-м выросли на 25,3%, а объем резервного фонда правительства увеличился до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации в различных отраслях, на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса. Если в 2019 году нефтегазовые доходы составляли 39,3%, то в прошлом году их доля упала до 28%. Председатель комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов обратил внимание, что в прошлом году госдолг регионов достиг максимального значения за 10 лет - 2,5 триллиона рублей, но их поддержали за счет межбюджетных трансфертов. Их объем увеличился на 55%. "Исполнение бюджета за 2020 год нельзя сравнить ни с каким предыдущим бюджетом - этот год был особенным для всей страны", - сказал сенатор.

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Правительство и парламент оперативно предприняли целый ряд мер, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в экономике, оказать значительную финансовую помощь наиболее незащищенным гражданам, обеспечить сбалансированное исполнение региональных бюджетов, а также откорректировать показатели по межбюджетным трансфертам, причем без поправок в федеральный закон.

Пандемия и снижение цен на углеводороды оказались двойным ударом по экономике и по финансам, тем не менее все обязательства прошлого года выполнены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая перед сенаторами. "Мы, наоборот, нарастили даже обязательства с точки зрения выполнения январского Послания президента, которое носило исключительный социальный характер", - отметил он.

По словам главы минфина, в 2020 году субъекты Федерации получили беспрецедентную поддержку, дотации составили 300 млрд рублей. "Мы продолжим мониторинг регионов и в текущем году, будем оперативно оказывать при необходимости помощь наиболее нуждающимся из них", - пообещал Силуанов.

В 2020 году регионы получили беспрецедентную поддержку, дотации составили 300 млрд рублей

Первый замглавы бюджетного комитета Сергей Рябухин поинтересовался у министра, на какие цели направлены средства по неисполненным обязательствам бюджета, которые превысили 1 триллион рублей. По словам Силуанова, 400 млрд пошли на те же контрактные обязательства, что и в 2021 году, - основной объем составили контракты по капитальному строительству. А 660 млрд рублей направлены в Резервный фонд. Хотя и удалось снизить уровень бедности в целом по стране до 12,1%, однако в ряде регионов она достигает 20%, обратил внимание руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. "Этой проблемой нужно заняться особо", - добавил он. По оценке спикера Совфеда Валентины Матвиенко, правительство и минфин отработали очень профессионально в непростых условиях и в целом без потрясений удержали макроэкономическую ситуацию.

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