Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства

Актуальные проблемы взаимодействия Минобороны России и Беларуси, новые угрозы Союзному государству и совместное реагирование на них в среду, 20 октября, генералы обсудили в Москве на совместной коллегии оборонных ведомств.

Несмотря на пандемию, разговор состоялся в очном формате. Из-за сложной военно-политической обстановки в мире в Москве и Минске решили не ограничиваться обменом мнениями в режиме видео-конференцсвязи. На это обстоятельство министр обороны РФ Сергей Шойгу указал отдельно.

"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск, - отметил он на коллегии. - Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур".

Шойгу привел и другие факты повышенной военной активности НАТО у наших границ. Так, по его словам, численность сил первоочередного задействования Альянса возросла практически вдвое - с 25 до 40 тысяч военнослужащих. В Румынии и Польше США размещают противоракетные комплексы "Иджис Эшор". "При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - пояснил министр обороны РФ.

Он также напомнил коллегам, что количество полетов разведывательной и тактической авиации НАТО в приграничных с Россией районах возросло на треть. При этом сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой Североатлантического блока. "Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются страны, не входящие в Альянс - Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения маневров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, акватория Балтийского моря", - заявил Шойгу.

Он обратил внимание, что США при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Особую озабоченность в Москве вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям, где отрабатывается применение тактических ядерных боеприпасов. "Видим в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Шойгу.

Министр напомнил, что помимо угроз военного характера наши страны сталкиваются с политическим и экономическим давлением со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры. Одной из них Шойгу назвал новую Военную доктрину Союзного государства. Она уже готова. По словам министра обороны РФ, документ планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.

Кроме того, военные ведомства двух стран перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе 5-летней программы стратегического партнерства. Расширяются и масштабы совместной подготовки войск и органов управления. "В сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", - перечислил Шойгу.

Он подчеркнул, что нынешний уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Беларуси позволяет своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их. "В условиях возрастающих для Союзного государства угроз, проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Беларуси особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - сделал вывод министр обороны России.