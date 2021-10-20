Скончался композитор Владимир Михайлов

Главный дирижер Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Владимир Михайлов умер от сердечной недостаточности, сообщает ТАСС.

Владимиру Михайлову было 79 лет. В разные годы он был главным дирижером цирковых оркестров Харькова, Днепропетровска, в Московском цирке на Цветном бульваре. С 1992 года - главный дирижер Цирка на Вернадского. Также он писал музыку к спектаклям, кинофильмам, мюзиклам и цирковым представлениям.

С 2006 года дирижировал программой, созданной Анатолием Кальварским для джазового трио и симфонического оркестра.