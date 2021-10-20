СМИ: Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica

Генеральный прокурор округа Колумбия, США, Карл Рейсин намерен привлечь главу компании Facebook Марка Цукерберга к даче показаний по делу о передаче аналитической фирме Cambridge Analytica данных пользователей социальной сети. Как сообщила New York Times со ссылкой на прокурора, следователи выяснили, Цукерберг знал о решении передать пользовательские данные третьим лицам.

"С учетом этих обстоятельств привлечение господина Цукерберга к делу полностью обосновано и должно стать сигналом другим руководителям, включая генерального директора, что они будут привлечены к ответственности за свои действия", - сказал Рейсин.

В Facebook же заявили, что выдвинутые в их адрес обвинения столь же беспочвенны, как и два года назад, когда против них был выдвинут соответствующий иск о деле с Cambridge Analytica. Компания подчеркнула, что продолжит отстаивать свои интересы.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica собрала личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Такой механизм должен был облегчить рассылку политической рекламы. В Facebook признали, что еще в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган действительно передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей через специальное приложение. В том же году компания это приложение заблокировала и потребовала все переданные данные удалить. Однако это требование было выполнено лишь частично. Впоследствии Цукербергу пришлось дважды выступать на слушаниях в Конгрессе США.