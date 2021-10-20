Указ губернатора Смоленской области от 20 октября 2021 года № 111 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 19.10.2021 № 03-6423 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68, от 02.07.2021 № 70, от 30.08.2021 № 92, от 13.09.2021 № 95, от 12.10.2021 № 103) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 08.10.2021 № 67-00-07/43-3067-2021," дополнить словами "от 19.10.2021 № 03-6423,";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. С 21.10.2021 в сфере деятельности торговых центров (комплексов) организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане вправе оказывать услуги, реализовывать товары, выполнять работы гражданам, имеющим при себе один из следующих документов:

- сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

- справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

- справку, подтверждающую наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), выданную врачебной комиссией медицинской организации, в которой наблюдается гражданин.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны обеспечить входной контроль наличия у граждан документов, указанных в настоящем пункте.

Граждане обязаны при посещении гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов иметь при себе документы, указанные в настоящем пункте, с обязательным предъявлением их при прохождении входного контроля.

Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на граждан (покупателей) в возрасте до 18 лет.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.";

3) в пункте 5:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

"- сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);";

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"- справку, подтверждающую наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), выданную врачебной комиссией медицинской организации, в которой наблюдается гражданин.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







