Совет отцов при детском омбудсмене помог одинокому родителю

Одинокий многодетный папа был вынужден ходить на работу вместе с детьми, потому что их не с кем было оставить. Фото: Антон Третьяков, Андрей Брой / Vk.com

Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене, директор фонда "Истоки":

- Для нас, мужчин, жена в некоторой степени как мама. Каждому человеку важно быть окутанным теплом материнской любви, без женщины нет домашнего уюта, семья сиротеет. Наша программа "Ты не один" придумана для одиноких отцов, мы находим их и пытаемся поддержать, помочь. Мы очень хорошо видим первую растерянность отца, когда он остается один. Бывало, узнав о ситуации потери, сами выходили на вдовца, хотя он еще не просил ни о какой помощи, на опережение старались работать. Но часто именно в этот момент мужчина наиболее уязвим и не идет на контакт, уходя в себя и порой надолго замыкаясь в этом горе.

Еще вчера он брал на себя только мужские заботы, а сегодня ему в одночасье нужно прибавить к этому целый ряд функций - приготовить, постирать, косички заплести - целиком организовать быт. И все это в таком шоковом эмоциональном состоянии растерянности и подавленности. Это очень тяжело.

Одного из первых наших одиноких пап мы увидели в видеосюжете. Фабула нас потрясла. В кадре военнослужащий в форме идет на службу. И все бы ничего, но за ним на работу небольшой колонной идут четверо детей, а пятый у него на руках. Он идет и спокойно комментирует: "Я иду на службу вместе со своими детьми, потому что мне не с кем их оставить, а иначе уволят". Оказалось, совсем недавно в родах умерла его супруга, а отпуск, который ему предоставляли по этому случаю, закончился. Он понимал, если не выйдет на службу, контракт с ним будет расторгнут. Поэтому он взял всех своих детей и пошел на работу. Он не плакал, не бился в истерике, не кричал, что кто-то и что-то ему должен и что все виноваты. Нет, он просто шел на службу и рассуждал.

К этой истории активно подключилась детский омбудсмен, а ныне депутат Госдумы Анна Кузнецова. Она пообщалась с представителями министерства обороны, и ему предоставили дополнительный отпуск, мы помогли купить квартиру этой семье.

Есть такая притча про оленя, который запутался рогами в ветвях дерева. Когда мимо проходили люди, готовые помочь, олень стал лягаться, не принял помощь, решив выбраться самостоятельно. А следом пришли волки и съели его. Нам не надо ждать волков. Надо на стадии, когда нужна помощь, с благодарностью и смирением ее принять.

Установка "я все решу сам" помимо очевидного достоинства имеет и неочевидный изъян. Важно трезво оценивать свои силы и не переходить грань разумности. Мы живем в обществе, где много хороших людей, готовых прийти на помощь. Нет неразрешимых проблем. Но важно не доходить до точки невозврата, когда история заканчивается очень трагично, что люди уходят в пьянство или вовсе накладывают на себя руки. Главное, не впадать в отчаяние, даже если нет близких людей. Помните, вы не одни. Мы рядом.