Советник президента РФ: Мы поддерживаем рабочие контакты с США по климату

В среду, 20 октября, участники Международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудили вопросы изменения климата, энергетики и "зеленого перехода". "Сессия была посвящена принципам и установкам российской климатической политики", - рассказал журналистам по ее итогам советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Эдельгериев подтвердил, что европейские коллеги выражают заинтересованность в энергопоставках из РФ. "Наш газ подходит под международные стандарты, он вполне экологичный и будет точно востребован в диапазоне до 2030 года, - отметил советник президента. - При этом мы нацелены на усовершенствование его транспортировки в свете новых технологических подходов по отслеживанию углеродного следа". По словам Эдельгериева, при взаимодействии с западными партнерами сложилась двойственная ситуация. "С одной стороны, нам не дают ввести в эксплуатацию "Северный поток-2", предъявляют к нему отдельные требования. С другой стороны, говорят: "Давайте нам больше газа". Я думаю, этот вопрос надо отдать на откуп рынка, который все окончательно урегулирует", - заключил эксперт.

Руслан Эдельгериев также рассказал, что его следующая встреча со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри может состояться в ноябре в Глазго. "Должен был в октябре лететь, но не получилось из-за того, что каждую неделю наши зарубежные коллеги представляют новые инициативы, мы должны их сначала изучить, прежде чем дать ответ. Следующая встреча у нас должна быть в Глазго, но мы созваниваемся, сверяемся, - рассказал Эдельгериев, отвечая на вопрос РИА Новости. - Мы находимся в хорошем рабочем состоянии, есть выгодные точки для нашей страны, но есть и неудобные моменты".