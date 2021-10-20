Спрос на готовые квартиры упал на 40 процентов

На столичном рынке вторичного жилья, который бил рекорды спроса, наступило затишье. Риелторы говорят, что в сентябре спрос по сравнению с прошлым годом упал примерно на 40%. Главными причинами называют повышение ипотечных и депозитных ставок - взять ипотеку стало дороже, в банках хранить сбережения выгоднее.

Цены на вторичные квартиры, как и на новостройки, за последние полтора года выросли в столице на 30-40%. Сначала льготная ипотека подстегнула спрос на новостройки, а потом многие покупатели переключили внимание на готовое жилье, там ипотечные ставки едва превышали 7%. Продавцы начали поднимать цены, а некоторые выставили на продажу квартиры, которые не планировали продавать - например, сдаваемые в аренду. На фоне низких ставок по банковским депозитам горожане стали снимать свои сбережения со счетов и нести на рынок жилья, что только подстегивало ажиотаж.

"На фоне взрыва спроса произошло резкое повышение цен - однокомнатная квартира в Бутове стоила 6,5-7 миллионов рублей, а сейчас - 9 миллионов. Это разогнанные цены, подорожание, не подкрепленное ни ростом доходов граждан, ни экономической ситуацией в стране", - говорит директор профильного департамента компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома. Сейчас ставки по депозитам, как и по кредитам, начали расти, так что многие инвесторы снова предпочтут хранить сбережения в банке, а не покупать жилье. Цены за счет снижения спроса должны падать. "Есть правило, по которому скорость роста и уменьшения цен на вторичное жилье различаются в десять раз, то есть цена увеличивается четыре месяца - быстро, а корректируется в течение четырех лет - медленно. Когда рынок активизируется, покупать следует оперативно - через две недели денег уже не хватит. При снижении можно действовать спокойно - это постепенный процесс", - считает Шлома.

Готовых к скидкам на вторичном рынке обычно не больше 20%, остальные готовы терять время, но не деньги

Во многом такое положение дел объясняется инертностью продавцов на вторичном рынке - чаще всего люди готовы продавать жилье по полгода-год, но не снижать стоимость. Застройщики более гибкие - видя отсутствие очередей у офисов продаж, они вводят скидки и стимулируют людей к покупке. Готовых к скидкам на вторичном рынке обычно не больше 20%, остальные готовы терять время, но не деньги. Что касается дефицита квартир на вторичке, то он также постепенно сойдет на нет. Здесь многое снова зависит от ипотечных ставок - если они начнут снижаться, то покупатели снова могут потянуться на рынок жилья и тогда аппетиты продавцов начнут расти.