Стала известна дата выхода God Of War на ПК

Один из самых значимых эксклюзивов PlayStation - God Of War - появится на ПК 14 января 2022 года. Стоимость игры в России составит 3149 рублей.
Игра уже доступна в магазине Steam и появится в Epic Games Store. Отмечается, что издание для персональных компьютеров включает поддержку разрешения 4K и увеличенное количество кадров в секунду.
Оригинальная God of War вышла в 2018 году и была признана "Лучшей игрой всех времен". Сейчас в магазине Sony ее можно приобрести за 1429 рублей, кроме того, она входит в стартовый набор коллекции PlayStation Plus для приставки PlayStation 5.