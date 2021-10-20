Стала известна дата выхода God Of War на ПК

Игра уже доступна в магазине Steam и появится в Epic Games Store. Отмечается, что издание для персональных компьютеров включает поддержку разрешения 4K и увеличенное количество кадров в секунду.

Оригинальная God of War вышла в 2018 году и была признана "Лучшей игрой всех времен". Сейчас в магазине Sony ее можно приобрести за 1429 рублей, кроме того, она входит в стартовый набор коллекции PlayStation Plus для приставки PlayStation 5.