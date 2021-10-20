Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей

Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к ПАО "Мобильные телесистемы", следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан в конце марта, "Тинькофф банк" пытался взыскать с сотового оператора 1,117 миллиарда рублей.

Третьей стороной по делу была заявлена Федеральная антимонопольная служба, которая в мае 2019 года признала "большую четверку" сотовых операторов - МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") нарушителями закона "О защите конкуренции". Тогда ведомство посчитало, что операторы предоставляли банкам с государственным участием более выгодные условия тарифов рассылок SMS, чем частным.

После решения ФАС ряд частных банков обратился в суд с требованием взыскать с операторов потери от дискриминационных цен на рассылки. Иск "Тинькофф банка" был самым крупным по сумме предъявленных претензий.