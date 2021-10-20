Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова

Печерский районный суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которого подозревают в государственной измене при подписании "Харьковских соглашений" о продлении пребывания Черноморского флота РФ на Украине после 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

"Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года", - сообщается на сайте ГБР.

Ведомство еще весной объявило, что подозревает Азарова в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" . Экс-премьер в свою очередь опроверг обвинения в том, что Медведев навязывал ему договоренности.

Напомним, Азаров занимал пост премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. 21 апреля 2010 года в Харькове были подписаны соглашения, по которым пребывание в Крыму Черноморского флота РФ было продлено на 25 лет в обмен на определенные послабления со стороны РФ по газу.