Терапевт опровергла связь ухудшения самочувствия и плохой погоды

Новости

В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 19:59
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 19:53
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 19:50
Москву сковали 9-балльные пробки 19:48
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 19:44
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 19:37
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 19:28
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест 19:25
Росстат сообщил о резком росте цен на помидоры и огурцы 19:20
В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 19:13
Росстат зафиксировал подорожание бензина на АЗС на 16 копеек 19:00
В Москве выпал первый снег 18:34
В США обнаружен новый вариант коронавируса AY4.2 18:30
"Спартак" ведет в счете после первого тайма против "Лестера" 18:29
Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии могут осудить более чем на 3 года 18:24
СМИ: Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica 18:14
В США зафиксировали новый вариант коронавируса 18:12
Введение в столице COVID-ограничений не повлияет на стабильность экономики 18:06
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву" 17:44
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ 17:40
Федерация волейбола России убеждена в несознательном нарушении Мусэрского 17:26
В ГД внесен законопроект о ликвидации экологического ущерба компаниями 17:18
Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва 17:11
Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 19:01
Рубрика: Общество

Терапевт опровергла связь ухудшения самочувствия и плохой погоды

Текст: Ирина Невинная
В осенний сезон, когда часто резко меняется погода, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия, связывая это с метеозависимостью. Однако такой диагноз отсутствует, а проблемы со здоровьем возникают из-за других причин, сообщила врач-терапевт, заместитель главного врача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина.

Такого диагноза, как "метеозависимость" или "метеочувствительность", не существует, - отмечает Анастасия Луканина. "Все известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней, и данных о метеочувствительности или метеозависимости в этой классификации нет. Многочисленные исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье", - отмечает доктор Луканина.

Фото: iStock
Кардиолог назвал опасные симптомы, при которых нужно обратиться к врачу

Почему же тогда мы нередко жалуемся на головную боль, перепады давления, другие неприятности, и связываем это с переменой погоды.

"Причина так называемой метеозависимости или метеочувствительности - это сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно, - поясняет эксперт. - Например, головную боль часто связывают с переменой погоды или с изменением атмосферного давления. Но на самом деле у нее куда больше причин: это может быть и мигрень, и головная боль напряжения, и другие виды головной боли. Даже простое нарушение режима питания может привести к головной боли. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы поставить верный диагноз. Только тогда будет понятна истинная причина этой боли, и исходя из причины уже можно подобрать эффективную терапию".

Понятие метеочувствительности в нашей стране широко распространено. Даже в прогнозах погоды нам нередко сообщают о "неблагоприятных" днях и советуют "метеозависимым" людям быть внимательнее к собственному самочувствию. "Не только головную боль, но и сонливость или бессонницу, упадок сил, плохое настроение, боли в суставах, перепады артериального давления, снижение уровня либидо тоже нередко "привязывают" к изменениям метеоусловий, - отмечает эксперт. - Нужно понимать, что подобные жалобы бывают у хронических больных и без связи с погодными условиями. Проявляются они по совершенно разным причинам и часто являются симптомами реальных заболеваний - хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, состояния реконвалесценции после перенесённого инфекционного заболевания. Это могут быть проявления постковидного синдрома, недостатка витамина Д. Причиной может быть и наличие хронического очага инфекции, и множество других факторов".

С медицинской точки зрения, такие факторы как нарушение режима сна и его недостаток, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеинсодержащих напитков, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение атмосферного давления или влажности воздуха, - подчеркивает Анастасия Луканина.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19
Хинштейн: Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает