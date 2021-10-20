Терапевт опровергла связь ухудшения самочувствия и плохой погоды

В осенний сезон, когда часто резко меняется погода, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия, связывая это с метеозависимостью. Однако такой диагноз отсутствует, а проблемы со здоровьем возникают из-за других причин, сообщила врач-терапевт, заместитель главного врача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина.

Такого диагноза, как "метеозависимость" или "метеочувствительность", не существует, - отмечает Анастасия Луканина. "Все известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней, и данных о метеочувствительности или метеозависимости в этой классификации нет. Многочисленные исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье", - отмечает доктор Луканина.

Почему же тогда мы нередко жалуемся на головную боль, перепады давления, другие неприятности, и связываем это с переменой погоды.

"Причина так называемой метеозависимости или метеочувствительности - это сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно, - поясняет эксперт. - Например, головную боль часто связывают с переменой погоды или с изменением атмосферного давления. Но на самом деле у нее куда больше причин: это может быть и мигрень, и головная боль напряжения, и другие виды головной боли. Даже простое нарушение режима питания может привести к головной боли. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы поставить верный диагноз. Только тогда будет понятна истинная причина этой боли, и исходя из причины уже можно подобрать эффективную терапию".

Понятие метеочувствительности в нашей стране широко распространено. Даже в прогнозах погоды нам нередко сообщают о "неблагоприятных" днях и советуют "метеозависимым" людям быть внимательнее к собственному самочувствию. "Не только головную боль, но и сонливость или бессонницу, упадок сил, плохое настроение, боли в суставах, перепады артериального давления, снижение уровня либидо тоже нередко "привязывают" к изменениям метеоусловий, - отмечает эксперт. - Нужно понимать, что подобные жалобы бывают у хронических больных и без связи с погодными условиями. Проявляются они по совершенно разным причинам и часто являются симптомами реальных заболеваний - хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, состояния реконвалесценции после перенесённого инфекционного заболевания. Это могут быть проявления постковидного синдрома, недостатка витамина Д. Причиной может быть и наличие хронического очага инфекции, и множество других факторов".

С медицинской точки зрения, такие факторы как нарушение режима сна и его недостаток, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеинсодержащих напитков, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение атмосферного давления или влажности воздуха, - подчеркивает Анастасия Луканина.