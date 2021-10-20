Трампа возмутил демонтаж статуи президента Джефферсона в Нью-Йорке

Экс-президент США Дональд Трамп возмущен решением убрать из зала нью-йоркской мэрии статую третьего американского президента, одного из "отца-основателей" страны Томаса Джефферсона.

"Радикальные левые сошли с ума, и это сильно вредит нашей стране", - резюмировал политик. В своем заявлении он охарактеризовал Джефферсона как "главного автора конституции Соединенных Штатов".

Демонтировать статую впервые предложил в 2001 году член законодательного собрания штата Нью-Йорк Чарльз Бэррон. После двух десятилетий различных дебатов комиссия по общественному дизайну проголосовала за перенос статуи. Новое место для ее размещения еще не выбрано.

Статуя Джефферсона находится в мэрии Нью-Йорка с 1834 года.

Джефферсон является автором Декларации независимости США. Он также известен тем, что отстаивал равенство и свободу вероисповедания.