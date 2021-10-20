Три человека погибли в результате стрельбы в американском Висконсине

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Кеноша, штат Висконсин. Как сообщили в местной полиции, еще два человека получили ранения.

"Мы можем подтвердить смерть троих [человек]. Еще двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии", - говорится в публикации полиции в Twitter.

О причинах и обстоятельствах произошедшего пока информации нет. Проводится расследование. Правоохранители назвали произошедшее единичным случаем, который "не представляет угрозы для общества".