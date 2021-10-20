У беременных после первой дозы вакцины от COVID-19 антител немного

У беременных и кормящих женщин наблюдался более низкий титр антител и в целом более слабый иммунный ответ после введения первой дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американских ученых.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Translational Medicine, выяснилось, что вакцины Moderna и Pfizer не столь эффективны, как хотелось бы. Подчеркивается, что после полного курса вакцинации различия между теми, кто не ждет ребенка, и беременными были минимальными.

Беременные женщины прививались в последнем триместре, что, как полагают ученые, могло повлиять на сниженный иммунный ответ после первой дозы.

Ученые обратили внимание еще на одну особенность - у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток, отвечающих за работу врожденного иммунитета.

"Вакцинация на более ранних стадиях беременности и бустерная доза позднее повысят эффективность прививки, передача антител через плаценту и грудное молоко будет максимальной", - резюмировали авторы научной работы.