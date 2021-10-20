В ЦБ рассказали о типичных признаках финансовых мошенников

Финансовые мошенники часто снимают офисы в деловых центрах, имитируя легальную работу, и прорабатывают индивидуальные способы обмана людей с крупным капиталом. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, в среднем мошенникам удается выудить у одной жертвы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, однако часто улов у них бывает более существенным, особенно когда речь идет о финансовых пирамидах, куда злоумышленники предлагают вложить сразу несколько миллионов рублей.

"Зачастую с такими людьми организаторы финансовых пирамид работают индивидуально, и зачастую такие переговоры, к сожалению, оканчиваются удачно для мошенников: они берут деньги и с ними исчезают", - цитирует Ляха "Интерфакс". По его словам, были случаи, когда сумма "сделки" достигала 100 млн рублей.

Чаще всего для прикрытия мошенники арендуют офисы в крупных деловых центрах на короткий срок и, не оплатив аренду, исчезают с деньгами "клиентов". Другие же снимают один и тот же офис из года в год, но часто меняют табличку, создавая видимость легальной работы, передает ТАСС со ссылкой на Валерия Ляха.

Ранее сообщалось, что за первую половину года ЦБ обнаружил более 700 организаций с признаками финансовых пирамид или другой незаконной деятельности. Рост год к году составил 16,6%. Всплеск активности мошенников ЦБ объяснял восстановлением экономической активности в стране и желанием граждан приумножить сохранившийся капитал.